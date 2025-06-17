10 Temmuz 2018 - 4 Haziran 2023 tarihleri arasında Türkiye Sanayi ve Teknoloji Bakanı olarak görev yapan Mustafa Varank, son seçimlerde AKP'den Bursa milletvekili seçilerek Meclis'e girdi.



Milletvekili olarak 2. yılını geçiren Varank'ın Meclis karnesi ise zayıflarla dolu.



MUHALEFETE LAF YETİŞTİRMEKTEN MECLİS'İN YOLUNU UNUTTU



Varank, özellikle 19 Mart'ta aralarında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da yer aldığı çok sayıda ismin tutuklanmasının ardından sosyal medyada yaptığı muhalefeti hedef alan paylaşımları ile biliniyor.



Muhalif isimlere yönelik sivri açıklamaları ve Euroleague finalinde Abu Dabi'ye giderek Fenerbahçe Spor Kulübü başkanı Ali Koç'a baklava yedirmesiyle gündemden düşmeyen Varank, Meclis karnesinde sıfır çekti.



Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) internet sitesinde yer alan verilere göre, 2025 yılı içerisinde AKP'li Varank tarafından Meclis'e herhangi bir kanun teklifi sunulmadı.



Varank, ayrıca TBMM'ye yazılı soru önergesi, Meclis araştırması önergesi ve genel görüşme önergesi de vermedi.







