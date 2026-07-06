İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, milyonlarca seçmenin oyuyla CHP'nin cumhurbaşkanı adayı olarak belirlenmişti...

Tutuklu bulunan İmamoğlu, İBB'ye yönelik soruşturmanın yanı sıra diploma ve casusluk suçlamaları da dahil olmak üzere hakkında açılan çok sayıda davada yargılanıyor.

Kamuoyunda "Ahmak Davası" olarak bilinen davada İmamoğlu hakkında verilen 2 yıl 7 ay hapis cezası ve siyasi yasak kararı, istinaf mahkemesi tarafından onandı.

İmamoğlu'nun tutuklu yargılanması ve hakkında devam eden davalar nedeniyle siyasi geleceğine ilişkin tartışmalar sürerken, kamuoyunda "muhalefetin cumhurbaşkanı adayı kim olmalı?" sorusu yeniden gündeme geldi.

Bu kapsamda Asal Araştırma tarafından gerçekleştirilen ankette katılımcılara,

"Önümüzdeki Cumhurbaşkanlığı seçiminde muhalefetin adayı sizce kim olmalı?" sorusu yöneltildi.

Ankette yüzde 26 oy alan Mansur Yavaş, ilk sırada yer aldı.

İşte anket sonuçları:

Mansur Yavaş :%26.0-

Ekrem İmamoğlu :%16.5-

Özgür Özel:%7.2-

Selahattin Demirtaş :%4.6-

Kemal Kılıçdaroğlu:%3.2-

Müsavat Dervişoğlu:%2.4-

Ümit Özdağ:%2.0-

Fatih Erbakan:%2.0-

Yavuz Ağıralioğlu:%1.8-

Muharrem İnce :%1.4-

Diğer:%6.6-

Fikrim yok/Cevap yok:%26.3