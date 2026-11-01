ASAL Araştırma'nın Ekim 2026 tarihli güncel anketine göre seçmenin yarısından fazlası erken seçim talep ederken, muhalefetin olası Cumhurbaşkanı adayları arasında en yüksek desteği alan isim netleşti. Araştırmaya damga vuran detay ise kararsız seçmen oranının yüksekliği oldu.

ASAL Araştırma, 4-10 Ekim 2026 tarihleri arasında Türkiye genelinde seçmen eğilimlerini ölçtüğü siyasi gündem araştırmasının sonuçlarını kamuoyu ile paylaştı. Vatandaşların erken seçime ve muhalefetin aday tercihine yönelik bakış açısını yansıtan veriler dikkat çekici sonuçlar ortaya koydu.

SEÇMENİN ÇOĞUNLUĞU ERKEN SEÇİM İSTİYOR

Araştırma kapsamında katılımcılara yöneltilen "Sizce erken genel seçim yapılmalı mı?" sorusuna "Evet, yapılmalı" yanıtını verenlerin oranı yüzde 57,2 olarak ölçüldü. Bu talebe karşı çıkarak "Hayır, yapılmamalı" diyenlerin oranı yüzde 33,5'te kalırken, "Fikrim yok/Cevap yok" seçeneğini tercih edenlerin oranı yüzde 9,3 oldu.

ADAYLIK YARIŞINDA MANSUR YAVAŞ İLK SIRADA

Anketin muhalefetin Cumhurbaşkanı adayına ilişkin bölümünde zirvedeki isim Mansur Yavaş oldu. "Sizce muhalefetin Cumhurbaşkanı adayı aşağıda okuyacağım isimlerden hangisi olmalı?" sorusuna katılımcıların yüzde 23,5'i Mansur Yavaş yanıtını verdi. Yavaş'ı yüzde 11,3 ile Ekrem İmamoğlu ve yüzde 6,0 ile Özgür Özel izledi. Diğer isimlerin oy oranları ise Selahattin Demirtaş için yüzde 5,5, Yavuz Ağıralioğlu için yüzde 2,4, Fatih Erbakan için yüzde 2,0, Kemal Kılıçdaroğlu için yüzde 1,8 ve Ali Babacan için yüzde 0,7 olarak sıralandı.

TABLONUN ZİRVESİ KARARSIZLARIN

Anketteki adaylık sorusunda asıl belirleyici grup kararsız veya yanıt vermeyen seçmenler oldu. "Fikrim yok/Cevap yok" diyenlerin oranı yüzde 34,4 ile listedeki tüm isimleri geride bıraktı. Seçmenlerin yüzde 8,5'i hiçbir adayı desteklemediğini belirtirken, yüzde 3,9'u ise başka bir ismin aday olması gerektiğini ifade etti.

ARAŞTIRMANIN KÜNYESİ

Söz konusu araştırma, Türkiye genelinde 28 ilde 18 yaş ve üzeri toplam 2 bin 20 kişiyle görüşülerek tamamlandı. Çalışma, bilgisayar destekli telefonda anket (CATI) yöntemiyle gerçekleştirilirken, anketin hata payı yüzde 95 güven sınırında +/- 2,41 olarak açıklandı.