Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki (TBMM) Plan ve Bütçe Komisyonu "Tasfiyesine Karar Verilen Bazı Yatırım Fonları Hakkında Kanun Teklifi"ni görüşmek üzere toplandı.

Görüşmeler öncesinde YENİ Parti heyeti tarafından bir eylem gerçekleştirildi. Milletvekillerinin Halk TV yönetimine kayyum atanması kararını protesto etmek amacıyla siyah kurdele ve bantlarla ağızlarını ve gözlerini kapatmaları sosyal medyada vatandaşların tepkisini çekti.

GÖZ VE AĞIZLARINI SİYAH KURDELEYLE KAPATTILAR

Görüşmelerin başlamasına kısa bir süre kala bir araya gelen YENİ Partili üyeler, kararnameye karşı tepkilerini göstermek için yüzlerine siyah bantlar taktı. Eyleme katılan üyeler, protesto süresince siyah kurdelelerle gözlerini ve ağızlarını tamamen kapattı.

EYLEMDE YER ALAN İSİMLER

Meclis sıralarında gerçekleştirilen protestoda YENİ Partili vekiller yer aldı. YENİ Parti Komisyon Sözcüsü ve Antalya Milletvekili Cavit Arı, İstanbul Milletvekili Özgür Karabat ile Rize Milletvekili Tahsin Ocaklı eylemde yer alan isimler oldu.

SOSYAL MEDYANIN GÜNDEMİNE OTURDU

Muhalefet milletvekillerinin TBMM'de gerçekleştirdiği siyah bantlı ve kurdeleli eylem, kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Sosyal medya kullanıcıları, milletvekillerinin meclisteki bu eylem biçimine tepki gösterdi. Vatandaşların protestoya yönelik eleştirileri sosyal medyanın öne çıkan başlıkları arasında yer aldı.