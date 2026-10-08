TBMM Genel Kurulu Başkanvekili Celal Adan başkanlığında toplandı. Gündemde, muhalefet gruplarının sermaye piyasalarında yaşanan gelişmelerin, yatırımcı mağduriyetlerinin ve iddiaların araştırılmasına yönelik önerileri yer aldı.

YENİ YOL: 'BU MECLİS'İN BİR ONURU VAR'

Yeni Yol Grubu, sermaye piyasalarındaki gelişmelerin tüm yönleriyle araştırılması amacıyla önerge verdi. Önergede; organize suç ve dolandırıcılık ağları, sığ paylardaki manipülatif faaliyetler, kriz öncesinde fonlarını boşalttığı öne sürülen odaklar, ilgili kurumların sorumluluğu ve tasfiye süreçlerinin incelenmesi talep edildi.

Önerge üzerine konuşan Yeni Yol Adana Milletvekili Sadullah Kısacık, Meclis bünyesinde acilen araştırma komisyonu kurulması gerektiğini savundu. Kısacık, "Hani diyorsunuz ya: 'İşin sonu nereye kadar giderse gitsin...', sonu nereye kadar giderse gitsin izlemeli, şeffaf bir şekilde millete bilgi vermeli ve milletin parasını, o çalınan parasını, iç edilen parasını, gasbedilen parasını, alın terini, emeğini bir an önce vermeli" ifadelerini kullandı.

AKP Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu’nun, araştırma komisyonunun “yalan ve iftirayla suçsuz insanların suçlanmasına” alet edilmemesi gerektiği yönündeki sözlerine de tepki gösteren Kısacık, "Sayın Akbaşoğlu'nu şok içinde izledim yani bir araştırma komisyonu kurmaktan bu kadar mı kaçılır ya? Nedir ya? İlk önce sizin gelip hemen bunu araştıralım demeniz lazım. Eğer egemenlik kayıtsız, şartsız milletinse millet adına biz milletvekilleri olarak ilk önce böyle bir tarihi vurguna hemen araştırma önergesi, bugün bunun çalışması lazımdı. Bu Meclis'in bir onuru var, bir şerefi var, bir haysiyeti var, yeter, bu kadar da olmaz" diye konuştu.

Yapılan oylamada Yeni Yol’un araştırma önergesi, AKP ve MHP milletvekillerinin oylarıyla kabul edilmedi.

İYİ PARTİ: 455 BİN YATIRIMCIYA DİKKAT ÇEKTİ

İYİ Parti Grubu da sermaye piyasalarındaki iddiaların araştırılması için Meclis araştırma önergesi sundu. Önergede, manipülasyon, bilgi suistimali ve siyasi nüfuz kullanımı yoluyla haksız kazanç sağlandığı iddialarının yanı sıra yatırımcıların yaşadığı mağduriyetlerin ve kamu makamlarının sorumluluklarının incelenmesi istendi.

İYİ Parti Adana Milletvekili Ayyüce Türkeş Taş, önerge üzerine yaptığı konuşmada Cumhur İttifakı milletvekillerine ve yürütmeye çağrıda bulundu. Türkeş Taş, "Yüce Türk milleti ve biz bu konuda sizden -cek'li, -cak'lı cümleler değil, sadece icraat görmek istiyoruz. O icraatların da doğru ve yerinde olmasını talep ediyoruz. Ayrıca, bu sınırlı etki tanımını kim yaptı, neyi baz alarak yaptı, sınırı neye koydu onu anlamak da mümkün değil. Türk milletinin devletine güvenerek yatırım tercihi olarak gördüğü sermaye piyasalarında 455 bin bireysel yatırımcı mağdur. Bu piyasada 6,5 milyon yatırımcı var. Yaşanan bu durumla da inançlı mülkiyet esasını inançsız mülkiyet esasına çevirmek sizce sınırlı bir etki mi sayılıyor?" dedi.

İYİ Parti’nin önergesi de AKP ve MHP grubunun oylarıyla reddedildi.

CHP'Lİ AKAY: "MİLYARLARCA DOLARLIK HAREKETLER AÇIKLANMALI"

CHP’nin önergesinde ise benzer olayların yeniden yaşanmaması için alınması gereken idari, hukuki ve kurumsal tedbirlerin belirlenmesi talep edildi.

CHP Karabük Milletvekili Cevdet Akay, Genel Kurul’daki konuşmasında özellikle yurt dışına aktarıldığı öne sürülen paralara ve soğuk cüzdanlarla gerçekleştirilen dijital varlık transferlerine ilişkin iddiaları gündeme taşıdı.

Akay, "Fon sürecinde adı geçen büyük miktarda para hareketleriyle gündeme gelen şirketlerden birinin 3 milyar dolar ve 5 milyar dolar tutarında dijital varlık transferlerini gerçekleştirdiği doğru mu? Bu varlıkların soğuk cüzdanlara aktarılarak yurt dışına çıkarıldığı doğru mu? Bu firma Özata Denizcilik midir iddia edildiği gibi? Eğer bu bilgi doğruysa ortada son derece ağır bir sorun var. Bu transferlerden MASAK'ın, SPK'nin ve devletin ilgili kurumlarının haberi var mıdır? Bu şirketler hakkında bugüne kadar herhangi bir inceleme yapılmış mıdır? Fon soruşturmasının geldiği noktada artık yalnızca vatandaşın parasının nerede olduğu değil, milyarlarca dolarlık dijital varlık hareketlerinin nasıl gerçekleşebildiğinin de açıklanması gerekiyor. Bu transferlerden devletin haberi var mıydı? İvedilikle açıklanması ve tatmin edici açıklamanın kamuoyuna verilmesi gerekiyor" ifadelerini kullandı.

CHP’nin araştırma önergesi de yapılan oylamada kabul edilmedi.

DEM PARTİLİ KONUKCU: "SOYGUN DÜZENİ KAÇINILMAZDIR"

DEM Parti Grubu da sermaye piyasalarındaki gelişmelerin araştırılması amacıyla önerge verdi. Önerge üzerine söz alan DEM Parti İstanbul Milletvekili Kezban Konukcu, iktidara yönelik sert eleştirilerde bulundu.

Konukcu, "Ülkeyi soygunculardan soyguncu beğen, soygunlardan soygun beğen memleketi haline çevirdiniz. Halkın kaynaklarını yandaşa aktarıyorsunuz. Yolları, köprüleri satmalara doyamadınız, yeni satışlar yolda. Emekçiyi açlık sınırının altında çalıştırarak bir diğer soygunun önünü açıyorsunuz. Halkın parasıyla oluşturulan bütçeyi faizcilere peşkeş çekerek emeklileri de açlığa, ölüme mahkum ederek soygunlarınızı daha da derinleştiriyorsunuz" ifadelerini kullandı.

"Bu soygun düzenini yaratanlar, saraydan başlayarak aşağı doğru hesap vermelidir" diyen Konukcu, Varlık Fonu’nun kapatılması gerektiğini savundu.

Konukcu, konuşmasının devamında şu ifadeleri kullandı:

"Bu fonları işleten, bunlardan fahiş kârlar elde edenlerin mal varlıklarına el konmalı ve fon mağdurlarına bu aktarılmalıdır. Bunun başka yolu yoktur, bütün sorumlular tek tek hesap vermelidir. Şurası açık ki, saray faşizmi yenilmedikçe bu soygun düzeni kaçınılmazdır. Halkın alın terini çalmayı kariyer edinmişsiniz kendinize. Mutlaka bir gün hesap vereceksiniz. Canımızı, emeğimizi, alın terimizi, seçme ve seçilme hakkımızı, özgürlüklerimizi koruyabilmek için bu saray rejimine gelin hep beraber son verelim. Kendi hayatlarımızı sarayın elinden alalım, ipleri kendi elimize alalım ve yaşanabilecek bir ülkeyi hep birlikte dayanışmayla ve direnişle kuralım."

DEM Parti’nin önergesi de AKP ve MHP milletvekillerinin oylarıyla reddedildi.

YENİ PARTİ: "BİRİKİMİNİ KAYBEDEN İNSANLARIN HAKKINI KONUŞUYORUZ"

YENİ Parti Grubu tarafından sunulan araştırma önergesi üzerine konuşan Muğla Milletvekili Gizem Özcan, tartışmanın yalnızca belirli bir fon ya da şirketin bilançosuyla sınırlı olmadığını söyledi.

Özcan, "Birikimini kaybeden insanların hakkını, kamu kurumlarının sorumluluğunu konuşuyoruz. Ev almak için para biriktirenlerin, emekliliğinde kimseye muhtaç olmamak isteyenlerin yaşadığı mağduriyeti konuşuyoruz. Bu insanlar paralarını sokakta karşılaştıkları birine teslim etmediler. Lisanslı kuruluşlara, denetlendiğine inandıkları yatırım fonlarına yatırdılar. Karşılarında bir kamu otoritesi olduğunu düşündüler" dedi.

Özcan, kamuoyuna yansıyan iddiaların işlem kayıtları ve para hareketleri üzerinden araştırılması gerektiğini belirterek şu soruları yöneltti:

"Piyasa derinliği sınırlı bazı hisseleri belirli fonlar üzerinden yoğun ve koordineli işlemlerle yükseltildiği, ardından bu hisseleri taşıyan fonların daha geniş yatırımcılara pazarlandığı ileri sürülüyor. Peki böyle bir yapı kurulmuşsa nasıl işlemiş olabilir? Önce belirli hisselerin fiyatları yükseltiliyor. Bu hisseleri taşıyan fonlar yüksek gelirleriyle dikkat çekiyor. Sosyal medyada başarı hikayeleri anlatılıyor. Vatandaşlar bu getirilere ve lisanslı kuruluşlara güvenerek sisteme giriyor. Araştırılması gereken tam da şudur. İlk girenler sonradan gelenlerin parasıyla olağanüstü kazanç elde ederek sistemden çıktı mı? Küçük yatırımcının birikimi bağlantılı hesaplara aktarıldı mı? Bunların cevabını söylentilerden öğrenemeyiz. İşlem kayıtlarını, para hareketlerini, hesaplar arasındaki ilişkileri incelemeliyiz. Fonları ilk kim finanse etti? Hangi hisseler kimden alındı? Kim hangi tarihte ne kadar kazançla çıktı?"

YENİ Parti’nin araştırma önergesi de AKP ve MHP milletvekillerinin oylarıyla kabul edilmedi.

MUHALEFETİN ÖNERGELERİNİN TAMAMI REDDEDİLDİ

Genel Kurul’da yapılan oylamalar sonucunda, grubu bulunan muhalefet partilerinin “fon krizi” ve sermaye piyasalarındaki gelişmelere ilişkin sunduğu araştırma önergelerinin hiçbiri kabul edilmedi.