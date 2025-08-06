ASAL Araştırma, CATI yöntemiyle (Bilgisayar Destekli Telefonda Anket) + - 2.45 hata payının bulunduğunu duyurduğu ankette katılımcılara, "Ekonomik şartlarınızın kötüleşmesi halinde mevcut iktidara oy vermekten vazgeçer misiniz?" sorusu yöneltildi.
HER 10 KİŞİDEN 2'Sİ VAZGEÇİYOR
Katılımcıların yüzde 72,2'si "Vazgeçmem" yanıtını verirken yalnızca yüzde 19,8'i "Vazgeçerim" yanıtını verdi.
"Fikrim yok" diyenlerin oranı ise yüzde 8 oldu.
Vazgeçeceğini belirten yüzde 19,8'lik kısımda ise katılımcılar; ne şekilde vazgeçeceklerini açıkladı.
VAZGEÇENLERİN SADECE YÜZDE 25'İ MUHALEFETE OY VERECEK
Bu konuda bir fikri olmadığını söyleyen katılımcıların oranı yüzde 40,2 olurken, "Sandığa gitmem" diyenlerin oranı yüzde 34,2 oldu.
Katılımcıların yüzde 25,6'sı ise, "Muhalefete oy veririm" yanıtını verdi.