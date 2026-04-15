Vatandaş artan hayat pahalılığıyla mücadele ederken, gündem yeniden siyasetin gölgesinde sıkışıyor. Dışarıda savaşın yarattığı jeopolitik baskılar, içeride ise artan siyasi gerilim hem ekonomiyi hem de toplumsal güveni zayıflatıyor. Son olarak Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş hakkında, 2023 seçim mitinginde belediye imkanlarının kullanıldığı iddiasıyla soruşturma izni verildi.

BÜYÜK TURPLAR BELİRSİZLİĞİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada “Türk demokrasisinin önümüzdeki dönemde hak ettiği bir ana muhalefete kavuşacağına inanıyoruz” ifadelerini kullandı. CHP’nin 38. Olağan Kurultayı’na yönelik şaibe iddialarıyla açılan dava

6 Mayıs’ta görülecek.

Olası bir ‘mutlak butlan’ kararı ihtimali ise siyasi tansiyonu daha da yükseltiyor. Ekonomi bıçak sırtındayken ‘Rezerv yakılacak, cari açık artacak’ kaygısı arttı. Mansur Yavaş’a verilen soruştuma iznine yönelik Ekonomist Tunç Şatıroğlu sosyal medyadan şu yorumu yaptı: “Büyük Turplar Belirsizliği devam ediyor. Ekrem İmamoğlu gözaltına alındığı zaman 55 milyar dolarlık rezerv satılmıştı. Merkez faizi artırmak zorunda.” Tüm bunlarla birlikte Türkiye ekonomisinde kredi notu görünümüne ilişkin riskler de yeniden gündemin merkezine yerleşti.

Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, geçtiğimiz cuma takvim dışı bir kararla Türkiye’nin ‘BB-’ seviyesindeki kredi notunu teyit ederken, görünümü ‘pozitif’ten ‘durağan’a çekti. Kararın arkasında ise artan rezerv baskısı, dış finansman kırılganlığı ve jeopolitik risklerin etkisi öne çıktı. Gözler şimdi 17 nisan cuma günü açıklama yapması beklenen S&P Global Ratings kararına çevrildi. S&P tarafında Türkiye’nin notu ‘BB-’, görünümü ise ‘durağan’ seviyesinde bulunuyor.

1.5 ayda 52 milyar $ rezerv eridi

- CHP’ye kayyum tartışması büyürken, ani sermaye çıkışında kur şoku riski de yükseliyor. İktidar, kamu bankaları aracılığıyla döviz satarak kuru düşük tutuyor. 19 Mart 2025’te İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’na yönelik operasyon sonrası Merkez Bankası rezervlerinde yaklaşık 60 milyar dolarlık erime yaşanmıştı. Orta Doğu’da yaşanan savaşla birlikte ekonomide biriken kırılganlıkları sınırlamak için son 1.5 ayda ise yaklaşık 52 milyar dolarlık rezerv kullanıldığı belirtiliyor.

Ekonomiyi toparlamak zorlaşıyor

Ekonomist Atilla Yeşilada Türkiye ekonomisine ilişkin yaptığı değerlendirmelerde, ekonomiyi ve demokrasiyi toparlamanın giderek zorlaştığını belirtti. Yeşilada katıldığı bir programda, Türkiye ekonomisindeki durumu ‘demansa’ benzeterek, “2001 krizinde iki sene acı çektik ama arkasından 10 sene patladık gittik. Ancak şu an yaşadığımız şey kriz değil. Adeta bir psikolojik takıntı, demans gibi” değerlendirmesini yaptı.