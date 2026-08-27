Rusya’da muhalif eylemleriyle tanınan punk grubu Pussy Riot’un eski üyesi Rita Flores, Rus istihbaratıyla ilgili dikkat çeken iddialarda bulundu. The Art Newspaper’ın haberine göre Flores, FSB tarafından tehdit ve baskıyla iş birliğine zorlandığını ve “Harley” kod adıyla muhbirlik yaptığını söyledi.

ÖLÜMLER TEHDİT ETTİLER

Flores, Şubat 2023’te Moskova’daki evine düzenlenen baskının ardından FSB görevlilerinin kendisini iş birliği anlaşması imzalamaya zorladığını belirtti.

Ukrayna’da işlendiği öne sürülen Rus savaş suçlarına ilişkin sosyal medya paylaşımları nedeniyle hakkında ceza davası açılmakla tehdit edildiğini söyleyen Flores, ailesinin de hedef alındığını iddia etti.

Flores, yaşadıklarını, “Beni her türlü tehdit ve baskıyla devşirmeye başladılar. Ailemi öldürmekle tehdit ettiler” sözleriyle anlattı.

AYLIK 600 DOLAR ÖDEME

FSB adına çalıştığı dönemde Rus sanatçılar ve siyasi muhalifler hakkında ayrıntılı profiller hazırlamakla görevlendirildiğini öne süren Flores, başlangıçta 360 dolar ödeme aldığını, 2024’ün başından haziran ayına kadar ise aylık 600 dolar verildiğini söyledi.

ESKİ SEVGİLİSİNE SUİKAST

Flores’in açıklamalarındaki en dikkat çekici iddia ise eski erkek arkadaşı ve eski Pussy Riot üyesi Pyotr Verzilov ile ilgili oldu.

Flores, geçen yılın ortalarında Verzilov’u Sırbistan’daki bir kafeye çekmesi yönünde talimat aldığını, planın arkasında sivil FSB görevlilerinin bulunduğunu ve Verzilov’un kaçırılarak öldürülmesinin hedeflendiğini iddia etti.

Flores, bu plandaki rolü karşılığında kendisine 36 bin dolar teklif edildiğini öne sürdü.

Flores, iki yılı aşkın süre boyunca kendisine verilen FSB görevlerini bilinçli olarak aksattığını da söyledi.

Aktivist, bazı sanatçılar ve muhaliflerle kişisel husumeti varmış gibi davranarak güvenlik güçlerinin gerçekleştirmeyi planladığı gözaltı işlemlerini geciktirmeye çalıştığını belirtti.

Flores’in açıklamaları, Rusya’da muhalif isimlere yönelik baskı iddiaları ve istihbarat faaliyetleri konusundaki tartışmaları yeniden gündeme taşıdı.