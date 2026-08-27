İYİ Parti Bursa Milletvekili Selçuk Türkoğlu’nun er gazilerin eylemine destek vermek için ziyaret ettiği sırada polis şiddetine uğraması ne ilk ne de son. Polis, bugüne kadar çok sayıda milletvekilini toplumsal olaylarda darp etti, milletvekilleri hastanelik oldu. TBMM Başkanlığı her seferinde tepki gösterdi ancak olaylar kapatıldı.

Geçmişte de SHP Milletvekili Salman Kaya 1 Mayıs olaylarında polisten şiddet gördü. 2009’da TEKEL işçilerinin protestosuna destek veren CHP vekili Çetin Soysal’a biber gazı ve tazyikli su sıkıldı, 2025’te Milletvekili Mahmut Tanal, kayyım protestoları sırasında polisten şiddet gördü ve hastaneye kaldırıldı.

Türkoğlu, polis şiddeti sonucu yere yığıldı, hastaneye kaldırıldı.

Milletvekilleri Murat Emir, Aykut Erdoğdu ve Sezgin Tanrıkulu da Anayasa protestosu sırasında polisin biber gazlı müdahalesine uğradı. HDP’li vekil Habip Eksik’in polis şiddeti sırasında bacağı kırıldı. CHP Milletvekili Yunus Emre, sırtına darbe aldı.

BAZI VEKİLLER İSE AYRICALIKLI. NE YAPSALAR YANLARINA KÂR KALIYOR

AKP’li ‘Şerefsiz’ dedi

AKP Milletvekili Zeynep Gül Yılmaz da 2021 yılında Mersin Erdemli’de aracını durduran trafik polisleri ile tartıştı ve “Şerefsiz” diyerek hakaret etti. İki polis açığa alındı ve biri daha sonra meslekten ihraç edildi.

Hizaya dizdi

AKP Hatay Milletvekili Hacı Bayram Türkoğlu ise 2012 yılında oğlu ile tartışan polisleri teşhis için karakolda duvarın önüne dizdi ve oğlu İstemi Kağan Türkoğlu da teşhis yaptı.

Tuncel polis tokatladı

Meclis Başkanlığı her olaydan sonra ‘’Takip ediliyor” dese de sonuç çıkmadı.Buna karşılık milletvekillerinden şiddet ve hakaret gören polisler de oldu. BDP Milletvekili Sebahat Tuncel 2011’de Silopi’deki Nevruz kutlamaları sırasında bir baş komiseri tokatladı.