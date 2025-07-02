Türkiye güne, önceki dönem İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı (İzBB) Tunç Soyer’in görev sürecini kapsayan operasyonla başladı. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma doğrultusunda şafak operasyonu yapıldı. Saat 05.00’te polis ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda hakkında gözaltı kararı bulunan 157 kişiden 126’sı gözaltına alındı.

LİSTEDE BİR ÖLÜ VAR

Gözaltına alınanlar arasında Tunç Soyer’in yanı sıra CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu ve Soyer döneminin eski bürokratları da yer alıyor. Gözaltı listesinde bulunan Yunus Öz’ün ise hayatta olmadığı anlaşıldı.

Soruşturma İZBETON ve yapı kooperatiflerinde yolsuzluk ve usulsüzlük yapıldığı iddiaları

üzerine başlatıldı. Başsavcılık; 2021-2024 dönemine ilişkin başta Sayıştay raporu olmak üzere diğer raporlar ve suç duyuruları üzerine soruşturma açıldığını açıkladı. Ayrıca, İZBETON’un asfalt yapım işleri ve 17 adet araç kiralama işlerinde “İhaleye fesat karıştırma”, “Haksız çıkar elde etme” suçlamaları olduğu bildirildi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, operasyonun kendisinin şikayeti üzerine başlatıldığı iddialarına tepki gösterdi. Operasyonu üzülerek öğrendiğini vurgulayan Tugay, haberlerin gerçeği yansıtmadığını söyledi.

CHP Sözcüsü Deniz Yücel ise gözaltına alınanların bulunduğu karakol önünde yaptığı açıklamada, “Yol arkadaşlarımızı yalnız bırakmıyoruz. Bu süreç hukuki değildir. İfadeye çağırılsa gidip ifade verebilecek konumdaki insanlara itibar suikasti yapılıyor. Devlete ve millete hizmet edenlerin itibarsızlaştırılmasına itiraz ediyoruz” dedi.

MİLLET FARKINDA

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da operasyona tepki gösterdi: “Bu ülke her sabah yeni bir hukuksuzluk, yeni operasyon ve kumpaslarla uyanmak zorunda mı? Ülkenin gerçek gündemini, milletin dertlerini konuşmaya hiç mi izin vermeyeceksiniz? Ne yaparsanız yapın, yaratmaya çalıştığınız algıya milleti ikna edemeyeceksiniz. Bu aziz millet tüm olan bitenin farkında.”

Aslanoğlu: Yaşadığımız durum siyasi operasyon

İzBB’ye yönelik yolsuzluk ve usulsüzlük iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu, “İddialar temelsiz. Alnımız açık. Yaşadığımız durum, tamamen bir siyasi operasyonun parçasıdır. Bu siyasi mühendislik çabasının boşa çıkacağına dair inancımı koruyorum” dedi. Ankara’da gözaltına alınan Aslanoğlu, kendisine yönelik suçlamalar kapsamında daha önce 3-4 kez ifade vermeye davet edilmesi üzerine gittiğini söyledi. Aslanoğlu, “Ancak bilinmelidir ki, biz CHP’liler olarak bu tür operasyonlara karşı dimdik durmayı biliriz. Bugünleri de dayanışmayla ve inançla aşacağız” ifadelerini kullandı. Aslanoğlu, gözaltına alınma sürecinde İzBB Başkanı Cemil Tugay hakkında birtakım sözler sarf ettiği iddialarını da yalanladı.

Tanınmış İsimler

Halkla iç içe bir doktor 3 şiir kitabı, 1 oyunu var

Gaffar Karadoğan(İzmir Büyükşehir Belediyesi Eşrefpaşa Hastanesi Başhekim Yardımcısı): Üç şiir kitabı yazdı, “Biz Yaptık” adlı oyunu yazdı ve oynadı.

Altyapı projelerinde önemli roller üstlendi

Barış Karcı (İzBB eski Genel Sekreteri): Tunç Soyer döneminde genel sekreter oldu, altyapı projelerinde önemli roller üstlendi.

İş adamları dernek üyesi ve golf kulübü başkanı

Heval Savaş Kaya ( İZBETON eski Genel Müdürü): 2013 yılından bu yana EGİAD üyesi ve 2014’ten beri İzmir Golf Kulübü Başkanı.

İzmir dışından gözaltına alınan tek isim oldu

Ulaş Aydın(Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı): Manisa Büyükşehir Belediyesi’nde stratejik projeler üstlendi.

Kentsel dönüşüm ve imar planlamacısı

Engin Güzel (Buca Belediye Başkan Yardımcısı): Kentsel dönüşüm, imar planlası ve sosyal belediyecilik projelerinde yar aldı.

70 oyunu sahneye koydu 40 ödüle layık görüldü

Yücel Erten (İzmir Şehir Tiyatroları Kurucu Genel Sanat Yönetmeni): Sahnelediği 70’i aşkın oyunda, 40 ödülle onurlandırıldı. 2021 yılında kurulan İzmir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları İzBBŞT’nın Kurucu Genel Sanat Yönetmeni’dir.

Tunç Soyer döneminin etkili isimlerinden biri

Özgür Ozan Yılmaz (İzBB eski Genel Sekreter Yardımcısı): 2019’da Tunç Soyer döneminde Genel Sekreter Yardımcısı olarak atandı.

Kooperatifçilik vizyonu ve bölgesel kalkınma

Çağlar Kalkan (İZKOOP Genel Koordinatörü): Kooperatifçilik vizyonunun geliştirilmesi ve bölgesel kalkınma çalışmaları yaptı. İZTO meclis üyesi.

Önce daire başkanlığı sonra genel müdürlük

Gürkan Erdoğan (İZSU Genel Müdürü): 2019 yılında İZSU Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanı, 2024’te İZSU Genel Müdürü görevine getirildi.

17 yıldır tecrübesini belediyeye aktarıyor

Övünç Özgen (İzBB Genel Sekreter Yardımcısı ve ESHOT Genel Müdürü): 2008 yılından itibaren belediyede hizmet veriyor.