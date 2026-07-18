NOW TV'nin reytinglerde dikkat çeken dizisi Yeraltında canlandırdığı Don Çiçi karakteriyle dikkat çeken ünlü oyuncu Muhammed Cangören, bu kez özel hayatıyla gündeme geldi. Cangören, İstanbul Cihangir'de genç bir kadınla bir mekanda otururken görüntülendi. İkilinin sohbet ettiği sırada objektiflere yansıyan oyuncu, mekan çıkışında basın mensuplarının sorularını yanıtladı. "EVET, OTURUYORUZ" Muhabirin, "Hanımefendi ile beraber oturuyordunuz..." sözleri üzerine konuşan Cangören, "Evet oturuyoruz, herkesle oturuyoruz. Problem mi sizin için?" ifadelerini kullandı.

www.sozcu.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber ve fotoğrafların her türlü telif hakkı Mega Ajans ve Rek. Tic. A.Ş'ye aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.