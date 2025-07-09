Bu sezon kariyerinin en iyi performanslarından birini sergileyen ve Premier Lig şampiyonu Liverpool ile sözleşme yenileyen 33 yaşındaki Mısırlı yıldız futbolcu Muhammed Salah, geçtiğimiz hafta arkadaşlarıyla birlikte Bodrum'da tatil yapmıştı.



Salah'ın tanınmamak için şapka ve gözlük kullanması ile bir balıkçıda 60 bin lira hesap ödemesi gündem olurken, Bodrum'u çok beğenen yıldız oyuncu 10 milyon dolar (yaklaşık 400 milyon TL) değerinde bir villa satın aldı.

HAMAMDAN SİNEMA ODASINA İÇİNDE YOK YOK



Sabah'tan Ömer Karahan'ın haberine göre, İngiltere’de iş yaptığı ortağı Ahmet Karaçöl'ün daveti üzerine Bodrum'a gelen Salah, Küçükbük'te yaklaşık 400 milyon liralık bir yatırım yapıp Mare projesinden özel bir villa satın aldı.





Deniz manzarası, özel plajı ve güneşlenme terası olan villada ise adeta yok yok.



Türk hamamından saunaya, spa'dan fitness merkezine ve sinema odası ile kütüphaneye kadar lüks tasarlanan villada yardımcıların konaklayacağı konuta kadar her şey bulunuyor.