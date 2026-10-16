Dünyaca ünlü futbolcu Muhammed Salah’ın Trabzonspor’a transferi, yeşil sahaların yanı sıra ticaret dünyasında da yankı buldu. Bordo-mavili taraftarların Mısırlı yıldıza gösterdiği ilgi, Kahire’de yaşayan moda tasarımcısı ablası Rabab Salah’ın markasına da yansıdı. Sabah'tan Ömer Karahan'ın haberine göre; kendi adını taşıyan RS - RABAB SALAH markasıyla tanınan tasarımcıya Türkiye’den gelen siparişlerin arttığı, Trabzonlu girişimcilerin ise mağaza açılması ve ortaklık konusunda tekliflerde bulunduğu öğrenildi. TÜRK MÜŞTERİLERİN İLGİSİ ARTTI Muhammed Salah’ın bordo-mavili formayı giymesinin ardından, ablası Rabab Salah’ın giyim markası da Türk müşterilerin ilgisini çekmeye başladı. Türkiye’den gelen sipariş taleplerinde yaşanan artış, tasarımcının markasını yeni bir pazara taşıma ihtimalini gündeme getirdi. TRABZONLU GİRİŞİMCİLERDEN ORTAKLIK TEKLİFİ Rabab Salah’a gösterilen ilgi, Trabzon’daki iş dünyasının da dikkatini çekti. Tasarımcıya kentte mağaza açması veya yerel girişimcilerle ortaklık kurması yönünde teklifler iletildiği belirtildi. Muhammed Salah’ın transferiyle başlayan ilginin ticari bir fırsata dönüşüp dönüşmeyeceği merak konusu olurken, Rabab Salah’ın kendisine iletilen teklifleri değerlendirdiği ifade edildi.

www.sozcu.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber ve fotoğrafların her türlü telif hakkı Mega Ajans ve Rek. Tic. A.Ş'ye aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.