Trabzonspor’un Mısırlı yıldızı Muhammed Salah, Galatasaray maçı öncesi verilen bir günlük izni değerlendirdi. Önce spor yapan ardından saunaya giren Salah, daha sonra soluğu Trabzon’un doğal güzelliklerinde aldı. Ünlü futbolcu, Sümela Manastırı ve yaylalarda çektiği fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaştı. SALAH’IN TATİL PROGRAMI DOLU DOLU GEÇTİ Galatasaray ile cumartesi günü karşılaşacak Trabzonspor’da futbolcular maç hazırlıklarına devam ederken Muhammed Salah, bir günlük iznini şehirde geçirdi. Salah önce spor yaparak güne başladı, ardından saunaya girdi. Dinlenmesinin ardından ise Trabzon’un yaylalarını gezmeye çıktı. SÜMELA MANASTIRI’NI DA GEZDİ Mısırlı yıldızın rotasında Sümela Manastırı da vardı. Salah, tarihi manastırın yanı sıra Trabzon’un yaylalarını ziyaret ederek bol bol fotoğraf çekti. Ünlü futbolcunun sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar kısa sürede taraftarların ilgisini çekti. Fotoğraflar binlerce beğeni ve yorum aldı.

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