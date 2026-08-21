Dünya transfer piyasasında sezonun en çok konuşulan transferlerinden birine imza atarak Mısırlı yıldız futbolcu Muhammed Salah'ı renklerine bağlayan Trabzonspor, sezona beklentilerin altında başladı.



Trendyol Süper Lig'deki ilk maçına Kasımpaşa deplasmanında çıkan ve sahadan 1 puanla ayrılan bordo-mavililer, dün akşam UEFA Avrupa Ligi play-off turunda sahasında konuk ettiği Macaristan temsilcisi Ferencvaros'a 1-0'lık sonuçla mağlup olarak tur şansını zora soktu.



Taraftarlarda büyük hayal kırıklığı yaratan başlangıcın ardından Trabzonspor taraftarı arasında en çok tartışılan konu ise sezonun flaş hamlesi Muhammed Salah oldu.



Sezon başına net 17 milyon euro ve şarta bağlı bonuslar karşılığında Trabzonspor forması giyen ve bordo-mavililerin tarihindeki en maliyetli transferi olan Salah, Akyazı Stadyumu'ndaki ilk maçında beklentileri karşılamadı.





TARAFTARLAR İKİYE BÖLÜNDÜ



Bu durum, Trabzonspor taraftarı arasında da yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi. Son yıllarda başarılı scout transferleri gerçekleştiren ve uygun fiyata aldığı futbolcuları rekor bonservis bedelleriyle yurt dışına satan Trabzonspor'un transfer politikasını değiştirerek 34 yaşındaki Muhammed Salah'ı transfer etmesinin hatalı olduğunu savunan bazı taraftarlar, Salah'ın Liverpool'daki görkemli günlerinden uzak olduğunu öne sürdü.



Bu duruma tepki gösteren diğer taraftarlar ise Salah'ın Trabzonspor formasıyla ikinci maçına çıktığını ve kampa geç katıldığını belirterek, kısa süre içerisinde Mısırlı futbolcunun üst düzey performansını yakalayacağını ve eleştiri konusunda çok aceleci davranıldığını savundu.