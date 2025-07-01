Youtube'da paylaştığı videolarla tanınan Muhammed Yakut, Hollanda'da suikast yapılan Halil Falyalı'nın muhasebecisi ile görüşmeye giderken suikasttan bir gün önce yakalanıp tutuklanmıştı.

Normal cezaevinden yüksek güvenlikli cezaevine nakledilen Yakut'un dün serbest bırakıldığı ileri sürülmüştü.

Bugün ise Yakut'un Almanya'da hayatını kaybettiği iddia edildi.

'MUHAMMED YAKUT KALP KRİZİNDEN ÖLDÜ'

Yakut'un vefat haberini ilk olarak Gelecek Partisi Kurucular Kurulu üyesi Yavuz Değirmenci duyurdu.

Değirmenci, "Aldığım bilgiye göre Muhammed Yakut bu sabaha karşı Almanya'da vefat etti. Ölüm sebebi kalp krizi. Cenazesi Adli tıpa götürüldü. Medyada yer aldımı bilmiyorum, aldığım bilgiye göre; Muhammed Yakut, Hollanda'da suikast yapılan Halil Falyalı'nın muhasebecisi ile görüşmeye giderken suikastten bir gün önce yakalanıp tutuklanmış. Normal cezaevinden yüksek güvenlikli cezaevine nakledilmiş. Dün serbest kalmış" ifadelerini kullandı.





