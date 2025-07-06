Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) üye olmak suçlamasıyla hakkında yakalama kararı bulunan ve 2015 yılında Almanya'ya kaçtığı bilinen eski savcı Zekeriya Öz, 30 Haziran akşamı Almanya'da hayatını kaybeden Muhammed Yakut'un cenaze töreninde görüntülendi.

Aydınlık'ın haberine göre, hakkında kırmızı bülten ile yakalama kararı bulunan Öz, kendisi gibi kırmızı bültenle aranan Yakut'un tabutunu taşıyanlar arasında yer aldı.

CENAZESİ TÜRKİYE'YE GETİRİLECEK

Halil Falyalı cinayetinin faillerinden biri olarak anılan ve yaptığı ifşalarla çok konuşulan Cemil Önal ile buluşmaya giderken yakalanan Muhammed Yakut, 62 gün Hollanda'da cezaevinde kaldıktan sonra tahliye edilmiş ancak bir gün sonra ilk belirlemelere göre 'kalp krizi' nedeniyle bulunduğu gece kulübünde hayatını kaybetmişti.



Almanya’da Duisburg Cemevi’nde cenaze töreni düzenlenen Yakut'un cansız bedeni salı günü İstanbul’a gönderilecek ve Ataşehir’de bir camide cenaze namazının ardından Beykoz’da toprağa verilecek.



