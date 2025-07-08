Sosyal medya ifşaları ile tanınan Muhammed Yakut (53), Almanya’nın Castrop-Rauxel Kenti’nde 1 Temmuz’da gittiği sauna-genelevde ‘ani kalp krizi’ geçirerek öldü. Alman polisi, şüpheli bulunan ölümü araştırırken savcılık da ‘toksit madde ile öldürme’ şüphesiyle soruşturma başlattı. Yakut’un ölümünü beraber olduğu kadının haber verdiği ortaya çıktı.

RESTORANA GİTTİ

Yakut’un ölümüyle ilgili ilgili açıklama yapan Recklinghausen Polis Sözcüsü Ramone Hörst, “Saunada ölen 53 yaşındaki bir Türk erkeğin ölümüyle ilgili soruşturma olduğunu söyleyebiliriz” dedi. Hollanda’da kaldığı cezaevinden bir gün önce bırakılan Yakut’un, hemen Almanya’ya geçtiği ve önce bir Türk restoranında yemek yediği ardından yine bir Türk’e ait “Penelope“ adlı genelev-saunaya gittiği belirlendi.

KANINDA KOKAİN

Soruşturmayı Dortmunt Savcısı Maribel Andersson yönetiyor ve bir toksikoloji raporu hazırlandı. Yakut’un kanında kokaine de rastlandığı belirlendi ancak bunun kalp krizine neden olup olmadığı bilinmiyor. Yakut’un cesedine otopsi yapıldı ve kanında zehir olup olmadığı araştırıldı. Sonuç 4 hafta sonra açıklanacak.