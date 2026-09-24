İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen fon soruşturmasında yeni gelişmeler yaşandı. Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ile koordineli yürütülen çalışmalar kapsamında, soruşturma dosyasına konu olan yüksek miktardaki finansal varlıklar için tedbir uygulandı.

387 MİLYON TL'YE DONDURMA KARARI

Başsavcılığın talimatı doğrultusunda ekipler ile MASAK uzmanlarının yürüttüğü incelemeler sonucunda, fon hesaplarında bulunan 387 milyon 461 bin 359,86 TL nakit tutar donduruldu.

Soruşturma kapsamında adli tedbirler de genişletildi.

Tutuklu bulunan Pusula Portföy Yönetimi A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız'a ait 105 milyon TL'lik varlığa el konuldu.

Bunun yanı sıra, TERA Portföy üzerinden transfer edilmek istendiği tespit edilen 257 milyon TL'ye de el konuldu.

TOPLAM TUTAR 750 MİLYON TL'YE ULAŞTI

Fon hesaplarındaki 387 milyon 461 bin TL'nin dondurulması ile Yarız'a ait 105 milyon TL ve transfer edilmek istenen 257 milyon TL'ye el konulmasıyla, tedbir uygulanan toplam tutar yaklaşık 750 milyon TL'ye ulaştı.

Başsavcılığın soruşturmayı kapsamını genişleterek sürdürdüğü öğrenildi.

5 LÜKS ARACA EL KONULDU

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Muhammed Yarız'a ait yaklaşık 200 Milyon TL değerindeki 5 lüks araca el konuldu. McLaren, Bentley, Rolls-Royce, Maybach ve Audi Q8 marka araçların 7-8 Eylül tarihlerinde 4 farklı şahsa toplam 26 bin 280 TL “taşıt satış bedeli” karşılığında devredildiği tespit edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen fon soruşturması kapsamında, toplam piyasa değeri yaklaşık 200 ila 220 milyon TL aralığında olan 5 lüks aracın, 4 farklı şahsa toplam 26 bin 280 TL karşılığında devredildiği belirlendi. Araçlar hakkında el koyma tedbiri uygulanırken, 4 araç muhafaza altına alındı; Audi Q8’in yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

JETİ VE YATINI DA SÖZCÜ YAZMIŞTI

Sözcü TV'den Bala Ateş Irmak haberiyle Pusula Portföy’ün Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız’ın lüks yattan önce jet aldığı ve bu özel jetle umre seferi düzenlediği ortaya çıkmıştı.

Yarız, Bombardier Global 5000 özel jeti 19.5 milyon dolara satın aldı. 3 Kasım 2025’te Man Adası sicilinden çıkarıldı. Türkiye’de yeni TC-YRZ tescilini aldı. Pusula logolu jetle yapılan ilk umre yolculuğuna emekli vaiz Cemal Vanlıoğlu ile Cübbeli Ahmet’in damadı Esat Palazoğlu katıldı.

23 Kasım 2025’teki bu fotoğraf, grubun lüks özel uçakla seyahatini belgeledi. AKP İstanbul Gençlik kolları eski yöneticisi olan Muhammed Yarız’ın 34.4 metrelik Loretta adlı Benetti Oasis yatını dün ilk kez SÖZCÜ duyurmuştu. Yarız, bu yatı ise 26 Mayıs’ta 14.5 milyon dolara satın aldı.