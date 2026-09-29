Rodos, en gözde adalardan biri.

Adanın yeni marinasına bağlanan bir yatın adı şu günlerde çok dikkat çekiyor.

Adı büyük harflerle yazıyor:

Pusula.

Bu, Pusula Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız’a ait dört tekneden biri. Üstelik yatın Yarız tutuklandıktan sonra Türkiye’den kaçak olarak getirildiği iddia ediliyor.

Yarız’ın Türkiye’den kaçarken bindiği Amore adlı süper yat da Rodos’ta.

İki yat şirketi, dört tekne

22 Eylül’de çıkan “Fonlar Muhammed Yarız’ın yatına aktı” başlıklı yazımda Yarız’ın iki yatının olduğunu, birisiyle Yunanistan’a kaçtığını açıklamıştım.

Yeni kanıtlar gösteriyor ki yazdıklarımın eksiği yok, fazlası varmış.

Yarız adına kayıtlı iki yat şirketi var.

İlki, doğrudan soyadını taşıyor.

Yarız Yachting LTD.

ABD’nin Delaware eyaletine bağlı New Castle şehrini adres gösteren bu şirketin iki yatı bulunuyor.

Birinin adı, Pusula.

Fon vurgununun göbeğindeki Pusula Holding’in adını taşıyor.

Markası: Feretti 850.

İtalyan şirket tarafından 2019’da üretilmiş.

26 metre uzunluğunda.

Piyasa değeri 3.5 milyon Euro.

Yaklaşık 200 milyon TL.

Şu an Rodos’ta.

Yarız Yachting LTD’ye ait diğer yatın adı ise Junior Amore.

Markası: Saxdor

Finlandiyalı şirket tarafından 2026’da üretilmiş.

Değeri 500 bin Euro civarında.

Yaklaşık 28 milyon TL.

İki yat da Birleşik Krallık bayrağı taşıyor.

Bu yatın nerede olduğu hakkında bilgi edinemedim.

Serdar Turhan’a devretti

Yarız’a ait ikinci yat şirketinin adı, TMY Yachting LTD.

İsviçre’deki şirkete kayıtlı iki süper yat var.

Birinin adı, Amore.

Markası: Benetti Oasis 34M.

Yarız, İtalyan şirket tarafından 2025’te üretilen süper yatı 25 Mayıs 2026’da 14.5 milyon Dolar ödeyerek, Selim Dağbaşı’ndan aldı.

Dağbaşı, satıştan ötürü geçen hafta tutuklandı.

İkinci yatın adı ise Loreta.

Benetti Oasis 34M’nin 2026 modeli.

Değeri 19 milyon Euro’ya kadar çıkıyor.

Yaklaşık 1 milyar TL.

İki süper yat Marshall Adaları bayrağı taşıyor.

Yarız, bu şirketi Pusula Holding’in patronu olan ortağı Serdar Turhan’a devretti.

Loreta’ya geçen hafta Bodrum Yalıkavak’ta el kondu.

Yarız’ın özel jetine ve beş lüks aracına el konmasına rağmen üç yatı hala bulunabilmiş değil.

Yatlar nerede?

Yatlarla insan ve para kaçırıldı mı?

Nasıl oldu da yasadışı şekilde gidebildiler?

Bu soruların yanıtını ilk kez benden öğreneceksiniz.

İddia: Süper yatla yüklü miktarda para çıkardı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı fon soruşturması kapsamında 14 Temmuz’da Muhammed Yarız’ın ifadesini aldı.

Yarız, korku ve endişe içerisindeydi.

Kaygılanmakta haklıydı.

Başsavcılığın 19 Ağustos’ta Sermaye Piyasası Kurulu’na yolladığı gizli yazıda, manipülasyon yapıldığından şüphelenilen hisse senetleri içerisinde ikinci sırada Pusula’nın Gündoğdu Gıda’sı yer alıyordu.

Yazı ‘Pusula’ya sızdırıldı.

Turhan 24 Ağustos’ta 15 milyon Dolar’ı, Yarız ise 1 Eylül’de 25 milyon Euro’yu ve 4 Eylül’de 970 milyon 360 bin TL’yi yurt dışına çıkardı.

Yarız, 2 Eylül’de hakkındaki yurt dışına çıkış yasağını haber aldı.

O günlerde Marmaris’te lüks bir oteldeydi.

Yalıkavak’ta demir atmış Amore adlı süper yatını Marmaris’e getirtti.

Amore’nin ayak izlerini gösteren AİS kaydı 22 Temmuz’dan bu yana kapalıydı. Kaçış planı aylar önceden yapılmış olmalıydı.

Yarız; kaptanı ve birkaç arkadaşıyla yatına binip kaçak şekilde bir saat mesafedeki Rodos adasına gitti. Ben 12 Eylül’de Yunanistan’a kaçtığını duyurduğumda Yarız, Rodos’taydı. İddiaya göre beraberinde yüklü miktarda nakit para götürmüştü.

Yarız, ‘Amore’ adlı süper yatını adada bırakıp sürat teknesiyle 13 Eylül’de Bodrum’a geldi ve tutuklandı.

Cezaevine gönderilse de mal kaçırma operasyonu sürdü.

Şöyle ki:

Yarız’a ait ‘Pusula’ adlı yat Göcek’teydi.

İstanbul’dan gönderilen iki gemici yetki belgesi alıp ‘Pusula’yı geçen hafta sabah karanlığında yasadışı şekilde Rodos’a götürdü ve yeni marinaya bağladı.

Tutuklanan Tera Yönetim Kurulu üyesi Emre Alkin’in yatının da Pusula ile birlikte Rodos’a götürüldüğü ve marinada yan yana oldukları iddia ediliyor.

Üç yatta Türk kaptanlar ve mürettebat bekliyor.

Kaya, ‘Eşim benden habersiz yatırdı’ demiş

Eşiyle birlikte Tera fonuna 163 milyon TL yatırıp dört ay sonra 2 milyar 170 milyon TL ile çıkan Fatma Betül Sayan Kaya, AK Parti Genel Başkan Yardımcılığından ayrıldı.

Kaya’nın ‘af’ talebi Erdoğan tarafından kabul edildi.

Kaya’nın “Eşim benim haberim olmadan işlem yaptı” şeklinde savunma yaptığını duydum. Fakat bu savunma hiçbir AK Partiliyi ikna etmiyor; genel merkezde büyük bir rahatsızlık var. Fona 99 milyon TL basan İlyas Kaya’nın terapist olduğuna dikkat çekiliyor.

AK Partili kaynaklar Kaya da dahil, haksız çıkar elde eden kim varsa paranın geri isteneceğini ve alınacağını söylüyor.