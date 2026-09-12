Satışı gündemde olan Pusula Portföy'ün Yönetim Kurulu Başkanı Muhammet Yarız hakkında yürütülen soruşturma kapsamında yeni bir iddia gündeme geldi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hakkında yakalama kararı çıkarılan Yarız'ın Marmaris'ten tekneyle yurt dışına çıktığı öne sürüldü. Sözcü yazarı İsmail Saymaz'ın paylaşımına göre, telefonunu ofisinde bırakan Yarız'ın Yunanistan'da olduğu belirlendi. PUSULA GRUBU SATILACAKTI Öte yandan Tera Grubu ile Pusula Finans Holding arasında, Pusula Portföy, Pusula Yatırım ve Katılımevim başta olmak üzere bağlı finans şirketlerindeki payların devralınmasına ilişkin görüşmeler başlamıştı. Henüz bağlayıcı bir sözleşmenin imzalanmadığı görüşmeler kapsamında, işlemin tamamlanması halinde Tera Grubu'nun sermaye piyasaları, portföy yönetimi, yatırım ve finansman hizmetlerindeki faaliyet ölçeğinin genişlemesi bekleniyordu.

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