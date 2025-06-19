BAŞAK KAYA

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, dün Memleket Partisi lideri Muharrem İnce'yi ziyaret etmiş, basına kapalı olarak 1 saat süren görüşmenin ardından ortak basın toplantısında konuşan Özel, "Sayın Muharrem İnce'yi ve Memleket Partisindeki arkadaşlarımızı baba evine davet noktasında bir iki cümle de kurdum. Bundan sonraki aşama kendi takdirleri olacak" ifadelerini kullanmış ve açık bir davette bulunmuştu.

SALI GÜNÜ PARTİYE DÖNMESİ BEKLENİYOR

CHP lideri Özgür Özel, Memleket Partisi lideri Muharrem İnce’yi ziyaret etti. Özel, “Tüm siyasi parti ziyaretlerinin dışında Memleket Partisi’nin bir başka anlamı var bizim için. Biz Türkiye İttifakı diyoruz, baba ocağı diyoruz, baba ocağının tapusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e aittir diyoruz, herkesi baba ocağına davet ediyoruz” dedi. İnce’nin kurmaylarıyla değerlendirme yapıp Salı günü Meclis’te yapılacak grup toplantısında kurmay ekibiyle parti rozetini takması bekleniyor.