CHP’nin eski Genel Başkanı Deniz Baykal’ın eşi Olcay Baykal, 88 yaşında hayatını kaybetti. Olcay Baykal, Karşıyaka Camii’ndeki cenaze namazının ardından Devlet Mezarlığı’nda toprağa verildi.

Baykal’ın cenazesine CHP’nin seçilmiş Genel Başkanı Özgür Özel ile mutlak butlan kararıyla partinin başına getirilen Kemal Kılıçdaroğlu da katıldı. Özel, cenazede Kılıçdaroğlu ile tokalaşırken iki ismin arasında DSP lideri Önder Aksakal bulundu.

Cenaze töreninde Kemal Kılıçdaroğlu'nun yanında saf tutması nedeniyle eleştirilen Muharrem İnce'den sert çıkış geldi.

'AKIL KALMAMIŞ, CAHİLLER'

İnce, X hesabından yaptığı açıklamada “Cenaze namazında kimin kiminle yan yana saf tutacağına ilişkin bir protokol mü var?” diye sordu.

“Eski Genel Başkanımız rahmetli Deniz Baykal’ın kıymetli eşi Olcay Baykal’ın cenazesine; Sayın Kılıçdaroğlu, Sayın Özel ve birçok eski yeni CHP yöneticisi milletvekili katıldı. Buradan bir kare fotoğraf çekip siyasi analiz yapmak ahlaksızlıktır! Cenazede saf tutulur, sağında solunda kim var bakmazsın. Müteveffaya son görevi yerine getirmek üzere bir araya gelmiş müminler dualarını eder ve dağılırlar. Kendini muhalif zanneden kimilerinde akıl kalmamış, ahlak kalmamış, izan kalmamış. Cenaze namazında kimin kiminle yan yana saf tutacağına ilişkin bir protokol mü var? Cahiller!”