CHP'de mahkeme kararı ile atanmış genel başkan Kılıçdaroğlu'nun oluşturduğu kriz sürüyor. Geçtiğimiz yıllarda Kılıçdaroğlu'na rakip Genel Başkan adaylığında da bulunan Muharrem İnce, istinaf mahkemesinin mutlak butlan kararının ardından partide yaşanan gelişmelere ilişkin sosyal medya hesabından açıklamada bulundu. GENEL BAŞKAN SEÇİMİ ÖNERİSİNİ AÇIKLADI Parti içindeki tartışmaların sona ermesi için yeni bir yöntem öneren İnce, CHP’nin mevcut krizden çıkışının üyelerin doğrudan söz sahibi olacağı bir modelden geçtiğini belirtti. İnce paylaşımında, “CHP bu kaostan tek bir yöntemle çıkabilir. Kurultay delegeleri ile değil, üyelerle genel başkan seçilmelidir” ifadelerini kullandı.

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