CHP’ye yeniden katılan Muharrem İnce, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, partide yaşanan son gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu. İnce, daha önce yaptığı açıklamada CHP’nin bölünmeden ve parçalanmadan ayakta kalması gerektiğini vurguladığını hatırlatarak, sürecin sağduyuyla yönetilmesi çağrısında bulundu.

Butlan kararı sonrasında göreve gelen Merkez Yönetim Kurulu’nun (MYK), 9 CHP milletvekilini tedbirli olarak kesin ihraç talebiyle Yüksek Disiplin Kurulu’na sevk etmesine tepki gösteren İnce, söz konusu kararın hem siyasi açıdan yanlış hem de parti içi demokratik mücadele alanını daraltıcı nitelikte olduğunu savundu.

Siyasi partilerin özgür siyasi faaliyetlerin yürütüldüğü temsil alanları olduğunu belirten İnce, parti üyelerinin aday olma, adayları destekleme ve siyasi çalışma yürütme hakkına sahip olduklarını ifade etti.

Milletvekilleri hakkında partiden ihraç gerektirecek kesinleşmiş bir yargı kararı bulunmadığını belirten İnce, “Böylesine hassas bir dönemde böylesine yanlış bir karar alınması kabul edilemez” değerlendirmesinde bulundu.

CHP’nin birlik içinde hareket etmesi gerektiğini vurgulayan İnce, “Partinin bütün kadrolarıyla el ele, kol kola, omuz omuza ve başı dik şekilde ayakta durması gerekmektedir” ifadelerini kullandı.

Muharrem İnce, açıklamasının sonunda MYK’ya seslenerek, alınan kararın ülke ve parti çıkarları gözetilerek yeniden değerlendirilmesini ve geri çekilmesini talep etti.