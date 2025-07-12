Liselere giriş sistemi kapsamında uygulanan merkezi sınavda bu yıl 719 öğrenci tam puan alarak birinci oldu.
Geçtiğimiz yıla oranla neredeyse iki katı artan bu rakam 2018'de sadece 18 kişiydi.
CHP'li Muharrem İnce, sosyal medya hesabından Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sonuçlarıyla ilgili paylaşım yaptı...
İnce, şunları ifade etti:
-MEB’in yaptığı LGS’den pis kokular geliyor.
-Son 5 yılın en zor sınavı olduğu söylenen sınavdan rekor sayıda, 719 birinci çıkmış. MEB’in derhal açıklama yapmasını bekliyoruz.
-Bu birinciler hangi illerden ve hangi okullardan?