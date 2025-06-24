CHP'ye yeniden katılan Muharrem İnce resmi X hesabından yaptığı paylaşımda Memleket Partililere seslendi:

"Dünyanın en samimi, en fedakar insanları olan Memleket Partililere benimle birlikte yürüdükleri için yürekten teşekkür ediyorum. 

Memleket Partisi Kurultayından sonra bütün yol arkadaşlarımı CHP’ye üye olmaya davet ediyorum. Çünkü; yolcu değişir, yol değişir ama hedef değişmez!"