CHP'ye yeniden katılan Muharrem İnce resmi X hesabından yaptığı paylaşımda Memleket Partililere seslendi:
"Dünyanın en samimi, en fedakar insanları olan Memleket Partililere benimle birlikte yürüdükleri için yürekten teşekkür ediyorum.
Memleket Partisi Kurultayından sonra bütün yol arkadaşlarımı CHP’ye üye olmaya davet ediyorum. Çünkü; yolcu değişir, yol değişir ama hedef değişmez!"
Dünyanın en samimi, en fedakar insanları olan Memleket Partililere benimle birlikte yürüdükleri için yürekten teşekkür ediyorum.— Muharrem İNCE (@vekilince) June 24, 2025
Memleket Partisi Kurultayından sonra bütün yol arkadaşlarımı CHP’ye üye olmaya davet ediyorum. Çünkü; yolcu değişir, yol değişir ama hedef değişmez!