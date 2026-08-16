Silivri'deki Marmara Cezaevi'nde tutuklu bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'na sürpriz ziyaret. CHP'li Muharrem İnce, Ekrem İmamoğlu'nu cezaevinde ziyaret etti. Ziyaretini sosyal medya hesabından duyuran İnce, İmamoğlu'nun tutukluluğuna tepki gösterdi. 'ZİNDANDA DAKİKA FARKSIZDIR AYDAN' İnce'nin paylaşımı şu şekilde: "Ekrem İmamoğlu 734.400 dakikadır zindanda ve “Zindanda dakika farksızdır aydan” 510 gündür hükümsüz tutsak! “Haberin var mı taş duvar?” Bugün kendisini ziyaret ettim. Hepinize selamı var."

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