CHP'nin son kurultayının iptal edilmesi talep edilirken, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'dan dikkat çeken bir iddia gündeme geldi.

Özcan, CHP'nin eski lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun kazandığı 2014 ile 2018 yıllarında kazandığı kurultaylarda 'şaibe' imalarında bulundu.

'KILIÇDAROĞLU O İMZALARI NASIL GERİ ÇEKTİRDİ?'

"Sayın Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce aday iken 2014 kurultay sürecinde 1100 imza ile girip, nasıl 740 oy aldınız? 2018 yılında 31 imzayı nasıl geriye çektirdiniz?" diyen Özcan "Mükerrer imza sahipleri Tüzük gereği Divan Başkanı tarafından çağrılıp “tercihini açıklamalı” hükmünü niye uygulatmadınız! Kurultaylar öncesi kaç delegenin yakını işten çıkartılır tehdidi aldı? Hangi Belediyelere kaç kişi alındı? Recep Tayyip Erdoğan şaibeli diyecek, sende 'ben demedim ona sorun' diyerek işin içinden çıkacaksın! Erdoğan sen kazanınca hiç şaibeli demedi. Çünkü seni geri istiyor, dişine göre görüyor!Bak susarsan, bana da konuşma hakkı düşer! Bana da bir Savcı sorarsa daha açık anlatırım!" ifadelerini kullandı.

'NEDEN BUGÜNE KADAR SUSTUN'

CHP'li Özcan, "Neden bugüne kadar sustun?" şeklinde soru yöneltenlere soranlara ise "Parti zarar görmesin diye" cevap verdi.

'TANJU ÖZCAN İMZASINI ÇEKTİ'

Gazeteci Erdem Atay, Özcan'ın geçmiş dönemdeki kurultayla ilgili sözlerinin ardından bir iddiayı gündeme taşıdı.

Atay, "Tanju Özcan, Muharrem İnce başkan olsun diye imza verenlerden birisi. Peki sonradan imzayı çekenlerden birisi mi evet... Şimdi soruyorum, Tanju Özcan sen niye imzanı geri çektin?" dedi.

'KAFAMA SIKARIM'

İddialara yanıt Özcan ise, "Yeni gördüm büyük yalan! İmzaları ben götürdüm!İspat etsin kafama sıkarım" ifadelerini kullandı.