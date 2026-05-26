21 Mayıs tarihli mahkeme kararı ile CHP Genel Başkanlığı görevinden alınan Özgür Özel, pazar günü CHP Genel Merkezi'ne yapılan polis müdahalesinin ardından TBMM'ye yürümüştü.



Butlan kararıyla birlikte CHP'nin banka hesaplarına erişimi durdurulan Özel yönetiminin, partiye ait araçları kullanması da yasaklandı. Bugün bayram öncesinde İzmir'in Cumhuriyet Meydanı'nda CHP'lilerle bir araya geleceğini duyurdu.



İzmir Valiliği, Özel'in Cumhuriyet Meydanı'nda gösteri yapmasını yasaklarken, karara karşın Özel yönetiminin yaptığı çağrı üzerine miting alanına on binlerce vatandaş toplandı.



MUHARREM İNCE'DEN BÜYÜK JEST



Geçtiğimiz yıl Özgür Özel'in çağrısı üzerine CHP'ye dönüş yapan Muharrem İnce, CHP'ye ait araçların Özgür Özel'in erişiminden alınması üzerine büyük bir jest yaptı. İnce'nin kendi seçim otobüsünü Özgür Özel'in kullanımına verdiği ve Kılıçdaroğlu'na karşı Özel'e büyük bir destek sunduğu ortaya çıktı.





CHP'LİLERE SERT POLİS MÜDAHALESİ

İzmir'de, Özgür Özel'in miting yapacağı Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan vatandaşlara çevik kuvvet ekipleri TOMA ile müdahale etti.

Kolluk kuvvetleri, dört TOMA ile alandaki yurttaşları içinde biber gazı bulunan tazyikli sularla tahliye etmeye çalıştı. Yurttaşların birçoğu biber gazlı sudan etkilendi. Islanan ve gazdan etkilenen bazı kadınlar, polise "Yazıklar olsun evladım" diyerek tepki gösterdi.

Çevik kuvvetin kurduğu barikatı aşmaya çalışan vatandaşlar alanda, "Mustafa Kemal'in askerleriyiz", "Gün gelecek devran dönecek, AKP halka hesap verecek", "Özgür Başkan" sloganları attı.

Kolluk güçleri, Cumhuriyet Meydanı'na çıkan sokaklara vatandaşları biber gazlı su müdahalesiyle püskürttü, ardından her sokağa birer TOMA yönlendirildi.

Müdahale sırasında Özgür Özel de alana geldi. Eşi Didem ve kızı İpek Özel ile kol kola giren Özgür Özel, vatandaşlarla Gündoğdu Meydanı'na yürüyerek miting konuşmasına başladı.





