21 Mayıs tarihli mahkeme kararı ile mahkeme eliyle CHP'nin başına atanan Kemal Kılıçdaroğlu, CHP'li seçmen, milletvekilleri ve delegelerin ısrarlı çağrılarına rağmen kurultay için tüm yolları tıkamayı sürdürüyor.



Kılıçdaroğlu'nun Yargıtay sürecini bahane ederek CHP'yi olağanüstü kurultaya götürmemesi, CHP'nin seçilmiş lideri Özgür Özel ve arkadaşlarının temmuz ayı içerisinde başka bir partiye geçiş yapmasına neden olabilir. 20 Temmuz'a kadar kurultay için somut bir adım atılmaması halinde Özel'in beraberindeki milletvekilleri ile CHP'den ayrılacağı kulislerde konuşulurken, bu duruma ilişkin sürpriz çıkış CHP eski milletvekili Muharrem İnce'den geldi.





ÖZEL'DEN YENİ PARTİYE "BEN YOKUM" MESAJI



Gazeteci ve CHP eski milletvekili Mustafa Balbay, yeni parti iddialarının ardından İnce ile yaptığı görüşmenin detaylarını paylaştı.



Balbay, İnce'nin yeni partiye geçip geçmeyeceğine ilişkin soru üzerine kendisine "'Ben CHP'de kalacağım. Ayrılıp geri dönmek zorunda kalmanın ne olduğunu yaşadım" açıklamasını yaptığını belirtti.





2021 yılında CHP'den istifa ederek Memleket Partisi'ni kuran İnce, geçtiğimiz yıl Özel'in çağrısı üzerine yeniden CHP'ye dönmüştü.



