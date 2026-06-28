CHP’ye kayyum olarak atanan Kılıçdaroğlu yönetiminin kurultay için tüm yolları tıkamasının ardından CHP’nin seçilmiş lideri Özgür Özel, temmuz ayında destekçisi olan milletvekilleri ile yeni bir partiye geçmeye hazırlanıyor.

Geçtiğimiz yıl Özel’in daveti üzerine CHP’ye dönen Muharrem İnce ise kurulacak yeni partiye geçmeyeceğini ve CHP’de kalacağını açıkladı. Gazeteci ve CHP eski Milletvekili Mustafa Balbay, yeni parti iddialarının ardından İnce ile yaptığı görüşmenin detaylarını paylaştı. Balbay, İnce’nin yeni partiye geçip geçmeyeceğine ilişkin soru üzerine kendisine “’Ben CHP’de kalacağım. Ayrılıp geri dönmek zorunda kalmanın ne olduğunu yaşadım” açıklamasını yaptığını belirtti.