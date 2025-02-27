İnce, 2021’de CHP’den ayrılıp, Memleket Partisi’ni (MP) kurmuştu. Dönüş kararı ile birlikte MP olağanüstü kurultay yapıp, kendisini feshedecek, İnce ve arkadaşları CHP’ye katılacak.

“BORCUM YOK”

İnce ile görüşen CHP’li Kültür eski Bakanı Fikri Sağlar, “Muharrem İnce kararını verdi, çocuk yaşlardan beri yüreğinin attığı CHP’ye dönecek. Sayın Genel Başkana da ilettim. Kendisini yuvaya bekliyoruz’’ dedi.

İnce bu görüşmede Memleket Partisi’nin 30 milyon lira borcu olduğu iddiasını da yalanladı. İnce, “Aksine kasada paramız var. Bir lira borcumuz yok’’ dedi. Bu iddianın İnce’nin CHP’ye dönüşünü engellemek isteyen 2 CHP’li vekil tarafından kasıtlı olarak yayıldığı bildirildi.

YEMEKLE BAŞLADI

İnce’nin CHP’ye geri dönüşü süreci Ahlatlıbel’de yenen özel bir yemekle başlamıştı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile İnce akşam yemeğinde bir araya gelmişti.