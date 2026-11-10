Gamze Erçel ve Caner Yıldırım çifti, ikinci bebeklerini kucaklarına almak için gün sayıyor. Çiftin kızlarına “Elisa” ismini vereceği yönündeki iddialar gündeme gelirken Erçel, bu bilginin doğru olmadığını açıkladı. Ünlü isim, bebeğinin adını kimin magazin basınına sızdırdığını anlamak için yakın çevresine farklı isimler söylediğini anlattı.
MUHBİRİ BULMA VAKTİ
Gamze Erçel, bebeğinin gerçek ismini gizli tutmak için çevresindeki herkese farklı isimler verdiğini belirtti. Erçel, “Bebeğin ismi ‘Elisa’ değil. Etrafımızdaki herkese farklı isimler söylemiştik. Şimdi notlarımdan kime hangi ismi söylediğimi teyit edip muhbiri bulma vakti” ifadelerini kullandı.
BİR ARKADAŞLARINA “TURUNCU” DEMİŞLER
Caner Yıldırım da çevrelerindeki bazı kişilerin kendilerini arayarak “Bize söylediğin isim doğru değil miydi?” diye sorduğunu anlattı.
Çift, bir arkadaşlarına bebeklerinin ismini “Turuncu” olarak söylediklerini de açıkladı. Gamze Erçel'in isim oyunu, takipçilerini güldürdü.
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