Sektör temsilcileri, diplome eğitimi gerektirmeyen ancak yüksek getiri sağlayan alanların detaylarını paylaştı.

Araştırmada öne çıkan 4 meslek grubu ve kazanç aralıkları şu şekildedir:

Tesisatçılık: Listenin ilk sırasında yer alan tesisatçılıkta aylık kazançlar 55 bin TL'den başlayıp 100 bin TL seviyesine ulaşıyor. Gelir miktarı çalışılan konuma ve yapılan mesai süresine göre değişiklik gösteriyor.

Manikür ve pedikür uzmanlığı: Kişisel bakım kategorisinde yer alan bu alanda aylık gelirler 100 bin TL ile 120 bin TL arasında değişiyor. Sektör temsilcileri, bu işte hijyen eğitimi ile eldiven ve maske kullanımının zorunlu olduğunu belirtiyor.

Güzellik uzmanlığı: Liste ikinci sırada yer alan güzellik uzmanlığında başlangıç maaşları 40-45 bin TL seviyesindeyken, tecrübeye bağlı olarak 85 bin TL'ye çıkıyor. Bu alanda çalışabilmek için üniversite diploması yerine ilgili sertifikalara sahip olunması gerekiyor.

Mobilya montaj ustalığı: Becerisine dayalı bir diğer alan olan mobilya montaj ustalığında aylık kazançlar 40 bin TL ile 85 bin TL arasında seyrediyor.

Fiziksel güç, el emeği ve sahada bulunma gerektiren bu iş kollarının yapay zeka sistemleri tarafından devralınmasının uzun zaman alacağı ifade ediliyor.