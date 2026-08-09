Dünyanın altıncı, Avrupa’nın ise ikinci büyük plastik üreticisi konumundaki Türkiye’de, üretimin devamlılığını tehdit eden nitelikli ara iş gücü eksikliği giderek derinleşiyor.

Sanayiciler bir yandan üretim sahasında görev alacak teknik çalışan bulmakta zorlanırken, diğer yandan masa başı görev arayan binlerce mühendislik mezununun işsiz kalması, eğitim sistemi ile reel sektör arasındaki uyumsuzluğu bir kez daha gözler önüne seriyor.

ARANAN PERSONELİN ÜCRETİ MÜHENDİS MAAŞINI AŞTI

Ege Plastik Sanayicileri Derneği (EGEPLASDER), konunun önemine dikkat çekmek amacıyla yönetim kurulu toplantısını Bornova Mazhar Zorlu Plastik Endüstri Meslek Lisesi’nde gerçekleştirdi.

Toplantıda konuşan EGEPLASDER Yönetim Kurulu Başkanı ve PLASFED Başkan Yardımcısı Şener Gençer, plastik ve polimer eğitimi alan gençlerin tamamını istihdam etmeye hazır olduklarını vurguladı.

Firmalara yoğun şekilde mühendislik başvurusu geldiğini fakat sahada çalışacak eleman bulamadıklarını belirten Gençer, özellikle kalıp hazırlama, enjeksiyon, şişirme ve ham madde işleme uzmanlarına büyük ihtiyaç duyulduğunu ifade etti.

Gençer, bu alanlarda çalışan teknik personelin maaşlarının çoğu mühendisin kazancını geride bıraktığını söyledi.

MESLEKİ EĞİTİM SANAYİNİN İHTİYAÇLARINA GÖRE ŞEKİLLENMELİ

Ekonomim'de yer alan habere göre, her yıl yüz binlerce üniversite mezununun iş gücü piyasasına katılmasına rağmen sanayinin ihtiyaç duyduğu teknik altyapının oluşmadığını dile getiren Gençer, mevcut tablonun ülke ekonomisi açısından ciddi bir kaynak kaybı yarattığını belirtti.

Gelişmiş sanayi ülkelerinin güçlü mesleki eğitim modellerine sahip olduğuna dikkat çeken Gençer, Türkiye’deki mesleki eğitimin iş dünyasının gerçekleriyle örtüşecek şekilde acilen yeniden planlanması gerektiğinin altını çizdi.

İzmir ve Ege Bölgesi'nin plastik üretimi açısından kritik bir merkez olduğunu hatırlatan EGEPLASDER Başkanı Şener Gençer, gençlerin sektörde kalmasını sağlamak için eğitim kurumlarıyla iş birliğini sürdürdüklerini kaydetti.

Bornova Mazhar Zorlu Plastik Endüstri Meslek Lisesi ve Ege Üniversitesi Ege MYO Polimer Teknolojileri Bölümü öğrencilerini sektöre kazandırmayı öncelikli hedef seçtiklerini belirten Gençer, "Sektörümüzün geleceği olan bu gençlerimize gözümüz gibi bakıyoruz" diyerek nitelikli ara elemanların üretimin sürdürülebilirliği için hayati önem taşıdığını sözlerine ekledi.