1903 yılında ABD'nin Kaliforniya eyaletinde yapılan yanlış sulama kanalı hesaplaması, kurak çöl arazisinin ortasında 900 kilometrekarelik Salton Denizi'ni meydana getirdi. Colorado Nehri'nin sularını tarım arazilerine taşımak amacıyla açılan kanalın kapakları bahar taşkınlarına dayanamayıp patlayınca, nehrin tüm akışı eski bir kuru çöl çanağına doldu.

NEHRİN YATAĞINI DEĞİŞTİRMEK TAM İKİ YIL SÜRDÜ

Tarım alanlarını sulamak için inşa edilen kanal sistemindeki mühendislik hatası, kontrol edilemeyen dev bir su baskınına dönüştü. Patlayan kapakların ardından yatağından çıkan Colorado Nehri, kesintisiz olarak çöl tabanındaki çukura akmaya başladı. Mühendislik ekiplerinin nehrin akış yönünü yeniden eski yatağına çevirmesi tam iki yıl sürdü.

İki yıl boyunca aralıksız devam eden su akışı, kurak araziyi tamamen sular altında bırakarak yapay bir su kütlesi yarattı. Bu sürecin sonunda 56 kilometre uzunluğunda ve 900 kilometrekarelik alana yayılan Salton Denizi ortaya çıktı. Oluşan bu yeni su kütlesi, eyalet sınırları içindeki diğer tüm gölleri geride bıraktı.

Kaza sonucu meydana gelen Salton Denizi, kapladığı geniş alanla Kaliforniya eyaletinin en büyük su kütlesi unvanını aldı. Başlangıçta geçici bir su birikintisi olarak değerlendirilen havza, tarımsal sulama sularının da bu alana yönlendirilmesiyle kalıcı hale geldi. Bölge coğrafyası, bu tek seferlik kanal hatasının ardından haritalarda kalıcı olarak değişti.

BU MÜHENDİSLİK HATASI NEDEN YAŞANDI?

Bölgedeki kurak tarım topraklarını verimli hale getirmek isteyen ekipler, Colorado Nehri'nden su çekmek için yeni kanallar açtı. Ancak nehrin mevsimsel debi artışı ve şiddetli bahar taşkınlarının oluşturacağı basınç doğru hesaplanmadı. Yetersiz kalan kontrol kapaklarının çökmesi, tarihin en büyük yapay göl oluşumlarından birini tetikledi.