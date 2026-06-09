Brezilya’nın en büyük yer altı elektrik iletim hattı olan Riacho Grande Projesi, Sao Paulo eyaletinde Mart ayı sonu itibarıyla resmen faaliyete başladı. ISA Energia Brasil tarafından hayata geçirilen proje, Brezilya Elektrik Enerjisi Düzenleme Kurumu (ANEEL) tarafından öngörülen resmi takvimin 5 ay öncesinde tamamlanarak enerjilendirildi.

Toplam 1,1 milyar Reali aşan bir yatırımla inşa edilen 44,6 kilometre uzunluğundaki hat; yüksek enerji talebi, yoğun sanayi ve yüksek nüfus yoğunluğuna sahip olan São Paulo başkenti ile ABC paulista bölgesini birbirine bağlıyor.

PROJENİN TEKNİK ÖZELLİKLERİ

345 kV kapasiteli proje, yer altı ve havai hat kombinasyonundan oluşuyor. Güzergahın 9 kilometrelik kısmını havai hatlar oluştururken, geri kalan büyük bölümü yer altı kablolarıyla geçildi. Proje kapsamında ayrıca şu çalışmalar gerçekleştirildi: Miguel Reale ve Güney trafo merkezleri genişletildi.

Yeni tesis, 11.800 metrekarelik bir alana yeni Sao Caetano do Sul Trafo Merkezi kuruldu. Yeni trafo merkezine her biri 400 MVA gücünde 3 adet transformatör yerleştirildi. Toplamda 800 MVA kurulu kapasiteye sahip tesiste, iki transformatör sürekli çalışırken, bir transformatör sistem güvenilirliği için yedek olarak tutuluyor.

Billings Rezervuarı yakınlarında 120 metre yüksekliğinde bir destek kulesi inşa edildi. Yer altı hatları, anormalliklere hızlı müdahale edilebilmesi için gerçek zamanlı teknik izleme sistemiyle donatıldı.

GÜNLÜK YAŞAMI ASGARİ DÜZEYDE ETKİLEYECEK

Metropol bölgesindeki yoğun trafiği ve günlük yaşamı asgari düzeyde etkilemek adına projede özel mühendislik çözümleri uygulandı. Sao Caetano do Sul Trafo Merkezi’nde, dar alanlarda yüksek verim sağlayan ve düşük gürültü seviyesiyle çalışan GIS (Gaz Yalıtımlı Şalt Cihazı) teknolojisi kullanıldı.

Şirket verilerine göre, inşaat çalışmaları süresince farklı aşamalarda toplam 2.200 doğrudan ve dolaylı istihdam sağlandı.

ŞEBEKE GÜVENLİĞİ SAĞLANACAK

Yeni hat konfigürasyonu, Itaipu Güç Santrali’nden üretilen enerjiyi doğrudan ABC ve Sao Paulo’nun bir bölümüne aktarıyor. Ulusal Elektrik Sistemi Operatörü (ONS) ve Maden ve Enerji Bakanlığı verilerine göre; tüketim artışının sürdüğü bir dönemde devreye giren bu yatırım, Ulusal Enterkonakte Sistem’in (SIN) işletme esnekliğini artırarak yüksek tüketim saatlerinde, aşırı yüklenmelerde ve olumsuz hava koşullarında şebeke güvenliğini destekleyecek.