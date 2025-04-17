Türkiye’de itibarları ve ekonomik şartları bozulduğu için yurt dışına giden beyin göçü, sanayicileri de zor durumda bıraktı. Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Seyit Ardıç, yurt dışına giden vatandaşların sayısının 2023 yılında yüzde 110 artarak 290 bini aştığını belirterek, “Bunların arasında doktorlarımız, mühendislerimiz var. Buna karşılık ülkemize Suriyeliler, Afganlar, Iraklılar göç ediyor. Mühendis, doktor ihraç edip çoban ithal ediyoruz. Cari açık diye konuşuyoruz ama en tehlikeli cari açık beşeri sermayemizde verdiğimiz açık” diye konuştu.

‘HERKES ÜNİVERSİTELİ OLDU’

Çankaya Üniversitesi’nde gençlerle bir araya gelen Ardıç, öğrencilere kariyer planları ve girişimcilik konusunda tavsiyelerde bulundu. İyi eğitim almış, genç ve nitelikli insan kaynağı ülkemizin en büyük sermayesi. Ancak nitelikli gençlerimiz, iş gücümüz yurt dışına göç ediyor” ifadelerini kullanan Ardıç, şu tespitleri yaptı: “Neredeyse her öğrencimizi üniversite için hazırlıyoruz. Sonuçta hiçbir akademik başarı vaat etmeyen pek çok gencimiz, bir şekilde Anadolu’daki bir üniversiteden mezun olup işsizler ordusuna katılıyor. Oysa akademik başarı vaat etmeyen öğrenciyi, mesleki eğitime yönlendirmeliyiz. Gençler, kabiliyetine göre bir mesleki eğitim alırsa, gelecekte çok başarılı bir usta olabilir. Girişimcilik potansiyeli de varsa, kendi işletmesini kurup, büyütebilir.”

“İŞ HAYATINA ATILIN”

ASO Başkanı Seyit Ardıç, gençlere iş hayatına atılmalarını önerirken, “Girişimci olmayı planladığınız sektörde iş gücü olarak mutlaka kendi emeğinizi de koyun. Değişime açık olun, yenilikleri iyi takip edin. Ortaklık yapmaktan çekinmeyin” tavsiyelerinde bulundu.