ABD'nin Kaliforniya eyaletinde mühendislerin sulama kanalı hatası sonucu Colorado Nehri 18 ay boyunca çöle aktı ve yaklaşık 900 kilometrekarelik dev bir göl oluştu. 1905 yılında kontrol kapaklarının parçalanmasıyla başlayan taşkın, eyaletin en büyük gölü olan Salton Denizi'ni ortaya çıkardı.

SULAMA KANALI KAPAKLARI TAŞKINLA PARÇALANDI

Kaliforniya'daki kurak tarım arazilerine su ulaştırmak amacıyla Colorado Nehri'nden bir sulama kanalı açıldı. 1905 yılında bölgede meydana gelen taşkınlar, bu kanalın su akışını düzenleyen kontrol kapaklarını tamamen parçaladı. Kapakların devre dışı kalmasıyla birlikte nehir suları kontrolsüz biçimde kanal yatağından taşmaya başladı.

NEHRİN AKIŞI NEDEN 18 AY DURDURULAMADI?

Kontrol kapaklarının yıkılmasının ardından Colorado Nehri'nin ana yatağı yön değiştirerek çöl tabanına doğru akmaya başladı. Mühendislik ekipleri, yüksek debiyle akan nehrin önünü kesmek ve suyu eski yatağına döndürmek için çalışma başlattı. Ancak suyun şiddeti ve akış hacmi nedeniyle nehrin kontrol altına alınması 18 ay sürdü.

ÇÖL TABANINDA 900 KİLOMETREKARELİK GÖL OLUŞTU

1905 ile 1907 yılları arasında devam eden kesintisiz akış boyunca milyonlarca metreküp su çöl tabanındaki çukura doldu. Su seviyesinin yükselmesiyle birlikte kurak arazi tamamen su altında kaldı. Yaklaşık 900 kilometrekarelik yüzölçümüne ulaşan bu su kütlesi, Kaliforniya'nın en büyük gölü haline geldi.

KALİFORNİYA'NIN EN BÜYÜK GÖLÜ NASIL HARİTAYA EKLENDİ?

Mühendislerin 18 aylık çalışması sonucunda kanal kapatılarak nehrin çöle akışı durduruldu. Geride kalan milyonlarca metreküplük su birikintisi ise kalıcı bir göle dönüştü. Salton Denizi adı verilen bu alan, sulama kanalı kazasıyla ortaya çıkan ve eyaletin en büyük gölü olan su kütlesi olarak kayıtlara geçti.