Honeywell şirketindeki havacılık mühendisliği kariyerini bırakan 27 yaşındaki Bray Falls, ABD'nin Teksas eyaletinde dünyanın en büyük teleskop çiftliğini faaliyete geçirdi. Teksas'ın merkezindeki Brady bölgesi yakınlarında, 16 hektarlık bir araziyi gözlemevine dönüştüren Falls, bir karavanda yaşayarak tesisin işletmesini mülki olarak yürütüyor.

550 TELESKOP İNTERNET ÜZERİNDEN KONTROL EDİLİYOR

Starfront Gözlemevleri adı verilen tesiste, gökyüzünün açık olduğu gecelerde otomatik olarak açılan geri çekilebilir çatılara sahip 11 metal hangar bulunuyor. Hangarların içinde, beton zeminlere sabitlenmiş ve Dünya'nın dönüş hareketini takip edebilen ekvatoral kaideler üzerine monte edilmiş yaklaşık 550 teleskop yer alıyor. Avrupa, Asya, Kuzey Amerika ve Orta Doğu'daki müşteriler, hızlı fiber bağlantı altyapısı sayesinde evlerinden ayrılmadan bu cihazları bilgisayar aracılığıyla kontrol ederek galaksi ve bulutsuların fotoğraflarını çekebiliyor.

IŞIK KİRLİLİĞİNİN OLMADIĞI EN KARANLIK BÖLGEDE

Tesis, yapay ışık kirliliğinin bulunmadığı ve Bortle ölçeğine göre en karanlık kategori olan "Bortle 1" sınıfındaki bir arazide yer alıyor. Yılda 220'den fazla açık gece sunan bölge, şehirlerdeki ışık kirliliği ve astronomi gözlemlerindeki lojistik engeller nedeniyle uzaktan çekim yapmak isteyenlerin ekipmanlarını buraya göndermesini sağlıyor. Tesis bünyesindeki hava sensörleri, yağmur başladığında çatıları otomatik olarak kapatarak on binlerce dolar değerindeki ekipmanları koruma altına alıyor.

SEKTÖRDEKİ MALİYETLERİ DÜŞÜRDÜ

Mayıs 2024'te inşaatına başlanan çiftlikte cihaz sayısı her geçen gün artıyor. Küresel ölçekteki benzer uzak gözlemevlerinin aylık ortalama 3 bin dolar civarında ücret talep ettiği sektörde, Starfront Gözlemevleri aylık abonelik fiyatlarını 99 dolar ile 400 dolar arasında belirleyerek hizmeti geniş kitlelerin erişimine açtı.

Kendisi de bir astrofotografi tutkunu olan Falls, yürüttüğü sistematik taramalar neticesinde bugüne kadar süpernova kalıntıları ve bulutsular dahil kataloglanmamış 15 derin uzay cismi keşfettiğini bildirdi. Şirketin ilerleyen süreçte Avustralya'da güney yarımküre odaklı yeni bir birim açması ve akıllı teleskop kiralama platformu kurması planlanıyor.