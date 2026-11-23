İsviçreli mühendislik grubu ABB, 23 Kasım Pazartesi günü yaptığı açıklamayla Almanya'nın köklü sanayi kuruluşlarından Ziehl-Abegg'i bünyesine katmak üzere anlaşmaya vardığını duyurdu. Elektrik motorları, endüstriyel havalandırma ve soğutma sistemleri alanında faaliyet gösteren aile şirketi Ziehl-Abegg'in satışı, gerekli yasal izinlerin ardından gerçekleşecek.

Bu satın alma ile ABB, özellikle yapay zekâ yatırımlarıyla birlikte hacmi büyüyen veri merkezi soğutma pazarında ve enerji verimliliği çözümlerinde faaliyet alanını genişletmeyi amaçlıyor.

İŞLETME DEĞERİ 2,65 MİLYAR DOLAR OLARAK BELİRLENDİ

Anlaşma şartlarına göre Ziehl-Abegg'in işletme değeri 2,65 milyar dolar, özsermaye değeri ise 2,22 milyar dolar olarak hesaplandı. İki değer arasındaki fark, işletme değerinin şirketin nakit varlıkları ile finansal yükümlülüklerini de kapsamasından kaynaklanıyor.

2026 yılı sonunda yaklaşık 1,4 milyar dolar gelir elde etmesi beklenen Alman üretici için belirlenen 2,65 milyar dolarlık işletme değeri, şirketin yıllık gelir beklentisinin 1,9 katına; faiz, vergi ve amortisman öncesi kârının (FAVÖK) ise 18,6 katına denk geliyor.

ABB, devir sonrasında iki şirketin üretim ve dağıtım ağlarını birleştirerek maliyet avantajı sağlamayı ve Ziehl-Abegg'in faaliyet kârlılığını üç yıl içinde kendi Motion (Hareket) bölümünün ortalama seviyesine ulaştırmayı planlıyor.

YAPAY ZEKA VERİ MERKEZLERİ VE ENERJİ VERİMLİLİĞİNE ODAKLANILACAK

Satın almanın temel stratejik gerekçesini, yüksek işlem gücüne sahip yapay zekâ sunucularının yarattığı ısıyı kontrol altına alma ihtiyacı oluşturuyor. Veri merkezlerinde soğutma süreçleri, hem enerji tüketimi hem de işletme giderleri açısından belirleyici bir kalem niteliği taşıyor.

ABB tarafından paylaşılan teknik verilere göre bir fan, soğutma sisteminin ilk yatırım maliyetinin yalnızca yüzde 5'ini oluşturmasına karşın kullanım ömrü boyunca sistemin tükettiği toplam elektriğin yaklaşık yüzde 80'inden sorumlu oluyor. Yüksek verimli elektronik kontrollü fanlar ve entegre motorlar geliştiren Ziehl-Abegg'in ürünleri; veri merkezlerinin yanı sıra hastaneler, temiz odalar, üretim tesisleri ve asansör sistemlerinde kullanılıyor.

GENEL MERKEZ ALMANYA'DA KALACAK

1910 yılında kurulan ve merkezi Almanya'nın Künzelsau kentinde bulunan Ziehl-Abegg; Avrupa, Amerika ve Asya kıtalarındaki 18 üretim tesisi ve 114 satış noktasında yaklaşık 6 bin 300 kişiyi istihdam ediyor.

ABB yönetimi, satın alma tamamlandıktan sonra şirketin Almanya'daki genel merkezini koruyacağını, mevcut yönetim kadrosuyla çalışmaya devam edeceğini ve ülkedeki üretim ile Ar-Ge faaliyetlerini sürdüreceğini bildirdi. Halihazırda 8 bin 300 çalışanı ve 35 faaliyet noktasıyla ABB'nin gelir bakımından en büyük üçüncü pazarı olan Almanya, bu işlemle birlikte grubun sanayi operasyonlarında daha geniş bir yer tutacak.

KAPASİTE ARTIŞI YATIRIMLARI VE DEVİR TAKVİMİ

Ziehl-Abegg, anlaşma öncesinde küresel üretim kapasitesini artırmak üzere 2024 yılında ABD'de 100 milyon euroluk üretim, lojistik ve Ar-Ge yatırımı yapmış; 2026 yılında ise Avrupa, Kuzey Amerika ve Asya'yı kapsayan 90 milyon euroluk yeni bir yatırım programı başlatmıştı.

ABB'nin küresel satış ve servis ağının devreye girmesiyle Alman üreticinin yeni pazarlara erişiminin hızlanması hedefleniyor. Yasal onayların ve kapanış koşullarının tamamlanmasının ardından 2027'nin ikinci yarısında sonuçlanması beklenen devir tarihine kadar Ziehl-Abegg mevcut mülkiyet yapısıyla faaliyetlerini sürdürecek.