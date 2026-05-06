Bölgenin sarp dağlık yapısı üzerine inşa edilen güzergahın bazı bölümleri, orman tabanından 70 metre yüksekliğe ulaşan viyadükler üzerinde yükseliyor. Bu yapı, sürücülere dağlık arazide dahi kontrollü ve güvenli bir sürüş deneyimi sunmayı hedefliyor. Geniş virajlar ve eğim dengesi, bölgenin yoğun sis ve yağış gibi zorlu meteorolojik koşullarına uygun olarak titizlikle planlandı.

TRAFİK AKIŞI ANLIK DENETLENİYOR

Rodovia dos Imigrantes, yalnızca yapısal özellikleriyle değil, aynı zamanda entegre teknolojik yönetim sistemiyle de öne çıkıyor. Yol boyu yerleştirilen meteoroloji istasyonları, güvenlik kameraları ve değişken mesaj panoları, trafik akışını anlık olarak denetliyor. Görüş mesafesinin kritik seviyelere düştüğü yoğun sisli havalarda devreye giren "konvoy sistemi" ile trafiğin güvenli bir tempoda ilerlemesi sağlanıyor. Ayrıca güzergah üzerinde bulunan 14 farklı tünel, ulaşım hattının kesintisiz devamlılığına katkıda bulunuyor.

Projenin tasarım aşamasında ekosisteme yönelik müdahalelerin minimize edilmesi önceliklendirildi. Viyadük ayakları arasındaki mesafe, orman tabanındaki doğal yaşamın korunması amacıyla maksimuma çıkarıldı. İnşaat ve tünel kazıları sırasında ortaya çıkan su kaynaklarının arıtılarak tekrar doğaya kazandırılması, projenin çevresel yönetim planının bir parçası olarak uygulanıyor.