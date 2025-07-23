Bu firmalardan biri de ikinci kez iflas koruması talep eden Bare Arms LLC oldu. Ashland, Kentucky merkezli şirket, 21 Temmuz 2025'te ABD Kentucky Doğu Bölgesi İflas Mahkemesi'ne iflas koruması başvurusu yaptı.

Şirket, varlıklarını ve borçlarını 1 milyon ile 10 milyon dolar arasında gösterdi. En büyük alacaklıları arasında 2,5 milyon dolar borçlu olduğu Burke & Herbert Bank & Trust ve 500 bin dolar borçlu olduğu ABD Küçük İşletmeler İdaresi (SBA) bulunuyor.

İLK İFLAS BAŞVURUSUNU 2023'TE YAPMIŞTI

Bare Arms’ın ilk iflas başvurusu, 15 Mayıs 2023’te gerçekleşmişti. Bu süreçte yaşanan en büyük krizlerden biri, 19 Haziran 2022’de Huntington, Batı Virginia’daki kapalı atış poligonunda yaşandı. Bir müşterinin yasaklı mühimmatla yaptığı atışlar sonucu çıkan yangın, yaklaşık 1,3 milyon dolarlık zarara yol açtı. Sigorta poliçeleri gelir kaybını kapsamıyordu ve şirket ağır bir mali yük altında kaldı.

2023 yılı ortasında yeniden tam kapasite çalışmaya başlayan şirket, faaliyetlerine devam etmişti. Ancak yeniden yaşanan ekonomik sıkıntılar, ikinci iflas sürecini kaçınılmaz kıldı. Şirketin başvurusunda doğrudan bir gerekçe belirtilmese de önceki finansal sorunların ve genişleme hamlelerinin etkili olduğu düşünülüyor.

ŞİRKET 2016'DA KURULDU

Bare Arms, Haziran 2016’da silah mağazası ve atış poligonu olarak kuruldu. 2018’de ikinci şubesini Huntington’da açtı ve burada ayrıca Bombshells, Burgers & BBQ adında bir restoran da hizmete soktu. 2018 ile 2023 arasında şirket 7 farklı eyalette toplam 14 mağaza açarak agresif bir büyüme gösterdi.

İlk iflas başvurusu yapıldığında 11 mağazası bulunan şirket, şu anda Alabama, Kentucky, Tennessee, Teksas ve Batı Virginia olmak üzere 5 eyalette 8 mağazayla faaliyetlerini sürdürüyor. Ashland ve Huntington’daki atış poligonları halen açık durumda.