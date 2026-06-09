Tutuklu bulunan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, yürütülen soruşturma kapsamında “etkin pişmanlık” hükümlerinden yararlanmak istediğini belirterek savcılığa birden fazla kez ifade verdi.

'GÜRSEL TEKİN'İN DE AVUKATLIĞINI YAPIYOR'

Son ifadesinde CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba aleyhine beyanlarda bulunan Böcek’e ifadesi sürecinde Mustafa Yalçınkaya'nın eşlik ettiği iddia edildi. Gazete Pencere'de yer alan habere göre, Mustafa Yalçınkaya aynı zamanda Gürsel Tekin’in de avukatlığını yapıyor.

ÇELİK VE İL YÖNETİMİ DAVALARI

Yalçınkaya’nın ayrıca CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ve il yönetimine ilişkin bazı davalarda da Tekin’in vekili olarak görev aldığı belirtildi.

'ARAÇLARIN TRAFİKTEN MEN EDİLMESİ'

Yalçınkaya’nın ismi daha önce, Gürsel Tekin adına hazırladığı ve “CHP İl Başkanlığına ait araçların trafikten men edilmesi” talebini içeren dilekçeyle gündeme gelmişti.

'İDDİALARI DOĞRULADI'

Gazeteci Ali Taş’ın ulaştığı avukat Mustafa Yalçınkaya, Gürsel Tekin’in vekili olduğu yönündeki bilgileri doğruladı. Yalçınkaya'nın geçmişte CHP’den Kaş Belediye Başkan aday adayı olduğu ve partinin eski yöneticilerinden Erdal Aksünger ile de yakın ilişkilerinin bulunduğu ifade edildi.