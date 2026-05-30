Tutuklu bulunan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in sağlık sorunları nedeniyle hastaneye kaldırıldığı yönünde bilgiler kamuoyuna yansıdı.

Gazeteci Ali Taş'ın paylaştığı bilgilere göre, cezaevinde bulunan Böcek'in cumartesi akşam saatlerinde şiddetli öksürük nöbeti geçirdiği ve bu nedenle avukat görüşmesini tamamlayamadığı belirtildi. İddiaya göre görüşmenin ardından sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye sevk edildi.

Böcek'in yakın çevresine, COVID-19 salgını döneminde yaşadığı rahatsızlık sürecine benzer belirtiler gösterdiğini ifade ettiği öne sürüldü. Son günlerde özellikle akciğerleriyle ilgili sağlık sorunları yaşadığı ve zaman zaman yoğun öksürük krizleri geçirdiği de iddialar arasında yer aldı.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, yürütülen soruşturma kapsamında 5 Temmuz 2025 tarihinde tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Muhittin Böcek'in sağlık durumuna ilişkin resmi makamlardan veya tedavisinin sürdüğü sağlık kuruluşundan henüz ayrıntılı bir açıklama yapılmadı.