Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik 'rüşvet' ve 'yolsuzluk' soruşturması kapsamında tutuklanıp, belediye başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Muhittin Böcek'in de aralarında olduğu 41 sanığın yargılanmasına devam edildi. Antalya 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın 4'üncü duruşmasında tutuklu sanıklar Muhittin Böcek ve oğlu Mustafa Gökhan Böcek salonda hazır bulundu. Muhittin Böcek’in salona girişinde duruşmayı izleyenlerden bazıları alkışla destek verdi. Muhittin Böcek de onları selamladı.

Duruşmada, bir kuyumcuda satış danışmanı olarak görev yapan tanık Ahmet P., Serkan Ç. tarafından iş yerine getirilen ve Gökhan Böcek’e ait olduğu belirtilen 2 milyon 300 bin, sonrasında 4 milyon 350 bin lira civarında paranın ‘altın bozdurma’ işlemi karşılığında evrak düzenlenerek Muhittin Böcek’in gelini Zuhal Böcek ile Nurhak E.’ye gönderildiği iddiasında bulundu. Diğer tanık Burhan K. ise şirket hesabından hangi amaçla para gönderildiği hakkında bilgisi olmadığını söyledi. Tanıklardan Fatih A. da Serkan Ç.’nin sırt çantasıyla şubat ayında, ardından mayıs ayında getirdiği parayı teslim aldıktan sonra sayıp kasaya teslim ettiğini anlattı. Tutuksuz sanık Serkan Ç., 2,5 milyon lira değerindeki dövizi mağaza poşetiyle, ikinci seferdeki 4 milyon 350 bin lirayı da bavulla götürdüğünü söyledi.

‘MUHİTTİN BÖCEK’İN OĞLU OLDUĞUM İÇİN TUTUKLANDIM’

Mustafa Gökhan Böcek savunmasında, kendisine yönelik iddialara ilk günden itibaren cevap verdiğini söyledi. Delil karartma ve kaçma şüphesiyle tutukluluğunun devam ettiğini anlatan Mustafa Gökhan Böcek, “Yaklaşık 13 aydır tutukluyum. Muhittin Böcek’in oğlu olduğum için tutuklandım. Çocuğumdan, eşimden, ailemden ayrıldım. Çocuğum 9 aylıktı, 22 aylık oldu. Oğlumun hayatındaki bu süre neredeyse ömrünün yarısı. Bu süreçte yürümeyi, konuşmayı öğrendi. Yanında olamamanın üzüntüsünü yaşıyorum. Açık görüşte beni ziyaretçilerin bulunduğu kapıya doğru çekiyor. Bunu duygu sömürüsü yapmak için söylemiyorum. Tutukluluğumun bedelini sadece ben ödemiyorum. Beni 6 yaşına kadar büyüten dedemin sağlığı bozuldu. Annem bu sürecin etkisi altında yeniden kanser oldu. Geçmişte her şeyiyle ilgileniyordum. Şimdi yanında olamıyorum. Sizden ayrıcalık istemiyorum. Kaçma şüphem, delil karartma ihtimalim kalmamışsa ailemin, çocuğumun yanında olmak istiyorum. Adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verilmesini talep ediyorum" diye konuştu.

‘TUTUKLU OLMAMI FIRSAT BİLENLERİN İFTİRA VE UYDURMALARIYLA UĞRAŞIYORUM’

Muhittin Böcek ise savunmasında şunları söyledi:

“Eylül ayındayız. Yeni adli yılın sizlere, hakimlerimize, savcılarımıza, çalışma arkadaşlarınıza ve avukat arkadaşlarımıza sağlık, mutluluk, adalete, özgürlüğümüze güvenle güzel günlere vesile olmasını, alınacak kararlara iyi olmasını diliyorum. 5 Temmuz 2025’ten bu yana tarafıma yöneltilen sorulara samimi beyanlarda bulundum. Adli makamlara, sürecin işleyişine şeffaf şekilde katkıda bulunduğumu, üzerime düşenleri samimiyetle yerine getirdiğimi düşünüyorum. 15 aydır tutukluyum. Tutuklu olmamı son günlerde fırsat bilenlerin iftira ve uydurmalarıyla uğraşıyorum. Anayasal haklarım ihlal ediliyor. Biz devlete ve adalete emanetiz. Bu süreçte ne yaptımsa devletim, milletim ve adalet için yaptım. Adalet yerini bulacak diye ümit ediyorum. Tutukluluk sürecimde arkamdan oluşan algıyı çok iyi biliyorum. Yargı mensuplarımızı, yüce Türk adaleti adına yargımızı kimsenin etkileyeceğini düşünmüyorum. Devletin ve adaletin sözüne itibarımızın sürmesi en büyük arzumuzdur. Mevcut sağlık durumumum göz önüne alınmasını, beni ayakta tutan 20 yıllık 4 doktorumun özel hastanede olması nedeniyle tedavi olamıyorum. Hayatım boyunca yanlış yapmadım. Belediyemi kamu zararına uğratmadım. 6 dönem başkanlığım süresince 10 gün izin almadım. Ömrümü hemşehrilerime adadım. Koronavirüsten dolayı ölümden döndüm, 3 gün sonra göreve başladım. Önceki beyanlarımı tekrarla tahliyemi talep ediyorum."

Mahkeme heyeti, Muhittin Böcek ile Mustafa Gökhan Böcek'in tutukluluk halinin devamına karar verip, duruşmayı erteledi.