Antalya'da 'rüşvet' soruşturması kapsamında tutuklandıktan sonra geçici olarak Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Muhittin Böcek'in gelini Zuhal Böcek, hakkında karar çıktı.

Zuhal Böcek ile aynı soruşturma kapsamında gözaltına alınan üç kişi, savcılıkta ifade verdi. Zuhal Böcek, "suçtan kaynaklanan mal varlığının değerinin aklanması" iddiasıyla tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi.

Şüphelilerden Mete Y., Hakan A. ile Bülent Ç. serbest bırakıldı. Zuhal Böcek ise tutuklandı.

Bugün adliyeye sevk edilecek şüpheliler arasında yer alan Kemal A.'nın ise kalp krizi geçirdiği için hastanede tedaviye alındığı kaydedildi.

YURT DIŞI DÖNÜŞÜ GÖZALTINA ALINMIŞTI

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü ‘rüşvet’ soruşturması kapsamında Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, oğlu Gökhan Böcek ve eski gelini Zeynep Kerimoğlu hakkında gözaltı kararı verilmişti.

5 Temmuz'da Muhittin Böcek ile Zeynep Kerimoğlu gözaltına alınırken, Mustafa Gökhan Böcek'in ise eşi Zuhal ve 1 yaşındaki oğlu Muhittin Aslan Böcek ile yurt dışında olduğu öğrenilmişti.

Gökhan Böcek ile 2024'te dünyaevine giren Zuhal Böcek, 27 Temmuz'da yurt dışı dönüşünde gözaltına alınmıştı.

Zuhal Böcek hakkında, 'suçtan kaynaklanan mal varlığının değerinin aklanması' suçlamasıyla soruşturma yürütülüyordu.

Diğer şüpheli Gökhan Böcek'in halen yurt dışında olduğu kaydedilmişti.