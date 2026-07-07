Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik "rüşvet" ve "yolsuzluk" soruşturması kapsamında tutuklanıp, belediye başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Muhittin Böcek'in de aralarında olduğu 2’si tutuklu, 41 sanığın yargılandığı davanın 3’üncü duruşması bugün görüldü.

Bu dosyadan tutuklu sanıklar Muhittin Böcek ve oğlu Gökhan Böcek, duruşma salonunda hazır bulundu. Duruşmanın ilk aşamasında tanıklar dinlendi.

GÖKHAN BÖCEK: TAHLİYEMİ TALEP EDİYORUM

yaklaşık 1 yıldır tutuklu olduğunu belirten Gökhan Böcek, hakkında isnat edilenlerin suç olmadığını savunarak "Hakkımda gerçeği yansıtmayan ifadeler veriyorlar. Bazı kişilerin 2 hafta içerisinde defalarca ifade verdiğini gördüm. Babamın nüfuzunu kullanmadım. Tutukluluğumun devamını gerektiren hiçbir unsur kalmadığını düşünüyorum. Tahliyemi talep ediyorum" diye konuştu.

MUHİTTİN BÖCEK: CEZAEVİNDE GİZLİ GİZLİ AĞLADIM

Sağlık sorunları nedeniyle tahliye olmak istediğini belirten Muhittin Böcek, "Cezaevine geldiğimde 12 ilaç kullanıyordum. Şu anda 1 günde 25 ilaç kullanıyorum. İlaçları yükselten de raporu veren de aynı doktorlar. Vicdanları rahat mı merak ediyorum. Bu durum beni üzdü ve cezaevinde gizli gizli ağladım. Akciğerlerimde mantar oluşmuş, avukatlarım raporu sunacak" dedi.

DURUŞMA 8 EYLÜL'E ERTELENDİ

Davanın 3’üncü duruşması, 8 Eylül'e ertelendi.

Mahkeme heyeti, Muhittin Böcek ile Gökhan Böcek'in tutukluluk hali ile bazı sanıkların adli kontrol hükümlerinin devamına karar verdi.