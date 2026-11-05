Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik rüşvet ve yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanarak belediye başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Muhittin Böcek ile oğlu Gökhan Böcek'in tahliye talepleri kabul edilmedi. Antalya 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesi, iki sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

İkisi tutuklu 50 sanığın yargılandığı davanın altıncı duruşmasında Muhittin Böcek ve oğlu salonda hazır bulundu. Önceki duruşmada dosyaya eklenen sanıkları dinleyen mahkeme heyeti, sanıkların ifadelerini almaya devam etti.

“BU PARAYI VERMESEYDİM FİRMAM BATMIŞ OLACAKTI”

Tutuksuz sanık Salih A., savunmasında Muhittin Böcek'in kendisinden öğrencilere verilen burslara katkıda bulunmasını istediğini ileri sürdü. 500 bin lira vermeyi önerdiğini, daha sonra genel sekreter yardımcısı aracılığıyla 2,5 milyon lira istendiğini iddia eden Salih A., 1 milyon 250 bin lira verebileceğini söylediğini anlattı.

Salih A., “Fatura istedim, ödemeyi parça parça yaptım. Bu parayı vermeseydim firmam batmış olacaktı” dedi.

Dosyadaki 35 bin dolarlık ödemeye ilişkin de konuşan Salih A., belediyeden yüklü bir alacağı bulunduğunu, eski genel sekreter yardımcısı Serkan T.'nin kendisine Muhittin Böcek'in selamını ileterek 2,5 milyon lira istediğini öne sürdü. Bu tutarı ödeyemeyeceğini söylediğini belirten Salih A., daha sonra kendisinden CHP Akdeniz Bölge Toplantısı'nın 35 bin dolarlık faturasını ödemesinin istendiğini iddia etti.

Salih A., “Mecbur kaldım, 35 bin doları Serkan T.'ye verdim. Bu konular ortaya çıkınca Serkan, paranın bir kısmını Muhittin Böcek'e verdiğini söylemiş. Ancak bana CHP Akdeniz Bölge Toplantısı için olduğunu söylemişlerdi” diye konuştu.

“TUTUKLAMA BİR CEZALANDIRMA YÖNTEMİ DEĞİLDİR”

Muhittin Böcek ise savunmasında adli makamların bütün sorularına açık, samimi ve tutarlı yanıtlar verdiğini, gerçeğin ortaya çıkarılması için sorumluluktan kaçınmadığını söyledi. Uzun süredir özgürlüğünden yoksun olduğunu belirten Böcek, tutukluluğunun ailesini ve hayatını da derinden etkilediğini ifade etti.

Sağlık sorunlarının cezaevi koşullarına elvermediğini dile getiren Böcek, “Tutuklama bir cezalandırma yöntemi değildir. Yargılamanın sağlıklı yürütülmesini güvence altına almak amacıyla başvurulabilecek istisnai bir tedbirdir. Ben ayrıcalık istemiyorum. Yalnızca hukukun herkes için öngördüğü güvencelerin benim hakkımda da eksiksiz uygulanmasını istiyorum” dedi.

“HİÇBİR YERE KAÇMAYACAĞIM”

Delil karartma ve kaçma şüphesinin bulunmadığını savunan Böcek, “15 aylık soruşturma kapsamında 151 kişiydik. 149 kişi tahliye oldu. Sadece oğlum ve ben kaldık” ifadelerini kullandı.

Böcek, “Ben bu topraklarda doğdum. Hiçbir yere kaçmayacağım ve bu topraklarda öleceğim” diyerek tutuklulukta geçen sürenin, yargılama boyunca sergilediği tutumun ve sağlık koşullarının dikkate alınmasını istedi. Gerekirse uygun adli kontrol tedbirleri uygulanarak serbest bırakılmasını talep etti.

Tutuklu sanık Gökhan Böcek de suçlamaları reddederek tahliyesini istedi. Mahkeme heyeti, her iki sanığın tutukluluğunun devamına hükmederek duruşmayı erteledi. Hazırlanacak mütalaanın ardından bir sonraki duruşmanın karar duruşması olması bekleniyor.

EK İDDİANAMEYLE SANIK SAYISI 50'YE ÇIKTI

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında Muhittin Böcek, 5 Temmuz 2025'te tutuklanmıştı. Davanın 702 sayfalık iddianamesinde 26 eyleme ilişkin hukuki değerlendirme yapıldı.

Beşinci duruşmada, dosyada mağdur sıfatıyla yer alan dokuz iş insanı ile tutuksuz sanık Serkan T. hakkında yapılan suç duyurusu üzerine ek iddianame hazırlandı. Mahkemenin ek iddianameyi kabul etmesiyle davadaki sanık sayısı 50'ye ulaştı.